Gira de Javier Milei: la comitiva de empresarios que lo acompaña a la caza de inversiones en Italia

El presidente Javier Milei se reunió con su par de la República de Italia, Sergio Mattarella, y a posterior con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, en la etapa final de su primera gira internacional. Mientras tanto, una comitiva de alrededor de 30 ejecutivos de empresas argentinas busca atraer inversiones en la capital italiana a través de diferentes encuentros con sectores financieros, industriales y empresarios.

Los empresarios presenciaron la canonización de Mama Antula el domingo, y este lunes empiezan con su agenda propia, mientras Milei lleva a cabo su primer encuentro con el Papa Francisco y una serie de reuniones con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Georgia Meloni

La canciller, Diana Mondino, encabeza la comitiva en representación del Gobierno y está previsto que se queden hasta el 14 de febrero, extendiendo la visita oficial que, por parte del presidente, terminará este mismo lunes cuando retorne a Buenos Aires.

Cuál es la agenda de la comitiva de empresarios

La primera actividad del grupo de empresarios fue la participación de la ceremonia en la que el Sumo Pontífice proclamó Santa a María Antonia Paz y Figueroa -conocida popularmente como Mama Antula- en el Vaticano.

Posteriormente, mantuvieron distintos intercambios con los ministros del Interior, Guillermo Francos, de Capital Humano, Sandra Petovello, y la propia Mondino, para conversar sobre los planes a futuro del Gobierno y los primeros resultados del plan económico.

En el primer día de la semana, los empresarios tienen previsto realizar actividades privadas, mientras que el martes por la mañana mantendrán una reunión con los miembros de la Confederación General de la Industria Italiana (CONFINDUSTRIA), encabezada por la vicepresidenta Bárbara Bertrame.

En horas del mediodía, tendrán diferentes encuentros con las autoridades de entidades financieras como SACE, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti y también con empresas italianas que están interesadas en invertir en la Argentina, según se detalla en el cronograma de la Cancillería.

En tanto que a la tarde concurrirán a la Casa Argentina en Roma para participar de la exposición de arte del italiano Davide Querin y de una muestra fotográfica de edificios emblemáticos en la Argentina de arquitectos italianos.

El miércoles, Mondino expondrá en la Inauguración de la Conferencia Internacional “Engaging the Global South: the role of women in addressing key challenges”, una charla en la que hará énfasis en su labor como titular de Relaciones Exteriores.

La visita al suelo italiano culminará con una cena en el lujoso palacio Villa Madama, ubicado en el monte Mario de Roma y mandado a construir por el cardenal Giulio de Medici que fue diseñado por Rafael Sanzio en 1518. Un grupo de 30 ejecutivos argentinos mantendrá reuniones con sectores empresarios de Italia.

Uno por uno: los empresarios que viajaron a Roma con Milei