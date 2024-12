Las exportaciones mendocinas crecieron 22% en dólares

Las exportaciones de la provincia de Mendoza tuvieron un crecimiento tanto en volumen como en valor en el décimo mes del 2024. De acuerdo a las cifras oficiales, el incremento fue del 22% en dólares FOB (valor del bien en el momento de embarque o carga) y 31% en peso neto, en el comparativo del acumulado de octubre de 2023 contra el mismo mes, pero de este año.

Así se dio a conocer en el informe elaborado por el Área de Inteligencia Comercial de ProMendoza, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) (Indec 2024).

En números FOB, en los diez primeros meses de 2024 se exportaron US$ 1.300 millones, superando en US$ 230 millones los US$ 1.070 millones en igual período del año pasado. Un dato alentador es que en el acumulado de los primeros diez meses de 2024 ya se alcanzó el total anual de lo exportado en 2023.

“Son números muy positivos que indican que se va por un buen camino. Hace casi un año, cuando el contexto nacional no era nada claro, era casi imposible pensar en estas cifras. Esto indica que cuando se empieza a ordenar la macro, es más fácil para nuestros empresarios poder salir al mundo. El crecimiento en las exportaciones no solo beneficia a los productores sino que también tiene un impacto positivo en la economía de Mendoza en su conjunto”, explicó Patricia Giménez, presidenta de la Unidad ProMendoza.

Patricia Giménez, titular de PRO Mendoza.

La también gerenta de la Fundación ProMendoza explicó que “el alza se ha visto reflejado en todos los sectores, pero el mayor incremento puede verse en las manufacturas industriales (MOI), con un crecimiento de 101% en FOB y 90% en peso neto. En FOB pasó de US$ 107,8 a US$ 216,9 millones, y en peso neto, de 98,8 a 187,5 millones de kilos”.

Analizando cada sector, se desprende que los productos industriales que más crecieron fueron las bombas para extracción y movimientos de fluidos y sus partes. En 2023 se exportaron US$ 7,2 millones, pero en igual período de 2024 las exportaciones de bombas superaron los US$ 36 millones. Los productos industriales más exportados fueron materiales plásticos y sus manufacturas, que superaron en 2024 los US$ 122 millones, lo que representó 193% respecto de 2023.

“Los productos primarios también reflejaron un incremento importante: pasaron de US$ 113 a US$ 168 millones, con 49% en FOB y 28% en kilos. En este sector traccionaron positivamente el ajo, con US$ 89,6 millones FOB”, sumó Giménez. Además, recordó que hace pocos días, gracias a intensas gestiones, se pudo destrabar la llegada de este producto a México por lo que se abrió un nuevo mercado.

En ese rubro, además, tuvieron incrementos importantes en ventas la cebolla (+68%), las frutas de carozo, sobre todo ciruelas y duraznos, también las hortalizas como tomates, zanahorias, papas, coles (+57%) y la nuez con y sin cáscara (+76%).

Por último, con el menor incremento, pero con la mayor participación en el total exportado, se posicionó el sector de manufacturas de origen agropecuario (MOA), que creció de US$ 777,6 a US$ 844,6 millones, lo que significó 9%, y pasó de 289,5 a 328 millones de kilos, lo que marcó 13% más.

Algunos de los productos agroindustriales que más crecimiento han tenido son las aceitunas en conserva, con un incremento del 72%, que significó US$ 21 millones FOB. Las frutas desecadas (ciruelas y uvas pasas), con un crecimiento de 31%, que se tradujo en casi US$ 44 millones FOB. Por su parte, el mosto vendió 78% más, es decir, US$ 57,6 millones FOB, y bebidas alcohólicas -como vermut y aguardientes- vendieron hasta el momento en 2024 US$ 12,7 millones, que significó 12% de incremento.

“Se está notando una lenta pero constante recuperación de las economías internacionales luego de la pandemia. Un ejemplo es el vino: en China cayó el consumo hasta 2023 y ahora se está viendo una pequeña pero constante recuperación. Esto es auspicioso y genera expectativas para el año que viene. Otro punto que nos mantiene entusiasmados para los próximos meses es la baja de impuestos para las importaciones, que hará más baratos y más competitivos los productos que generamos aquí y que luego vamos a exportar”, concluyó Giménez.