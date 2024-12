Las exportaciones de vino volvieron a crecer y se encaminan a cerrar el año con saldo positivo

El año para las bodegas argentinas pareciera que puede cerrar con otro ánimo, al menos en lo que a las exportaciones respecta. Por segundo mes consecutivo, las ventas de vino argentino tuvieron un crecimiento en la comparativa interanual, con un aumento de 11% en noviembre, y el acumulado sigue siendo positivo llegando a un 5,7%.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que compartió el anticipo del mercado interno para la vitivinicultura. El dato positivo de noviembre se explica en un crecimiento tanto de los vinos fraccionados con un 4,9% como del vino a granel que promedió un incremento del 29,5%. En tanto, en el onceavo mes del año el mosto concentrado dejó un saldo de +76,2%.

¿A qué se atribuye el crecimiento del vino argentino en el exterior? En la categoría de los fraccionados, el crecimiento del 4,9% mencionado es resultado principalmente del aumento de los despachos de vinos varietales, que crecieron 10,7% en este periodo y representaron el 89,9% del total de la categoría. Este aumento bastó para compensar las sendas caídas que tuvieron el vino sin mención varietal (-35,9%) y el espumoso (-4,2%). También disminuyó la demanda de otros vinos (-56%), aunque solo representa el 0,003% de las ventas.

En el caso de vino a granel, el buen registro de noviembre se explica en el crecimiento exponencial que tuvieron los despachos de los vinos sin mención varietal, que pasaron de haber vendido 192.000 en 2023 a 1.228.000 en el mismo mes de 2024, lo que marca un aumento de 539,6% de las ventas, aunque representa solo el 24,2% del total. En tanto, los varietales vendidos a granel también tuvieron un crecimiento, pero más atenuado, pasando de 3.726.100 litros a 3.846.400 litros (+3,2%), con el 75,8% sobre el total de las ventas a granel.

Si hablamos de precios, en promedio en el mes de noviembre, los vinos argentinos tuvieron una mejora de 7,4% en su valor FOB con un total de US$ 56.969.000 generados. En el caso de los fraccionados, el crecimiento fue de 5,8% en promedio, pasando de haber generado US$ 49.364.000 en noviembre de 2023 a US$ 52.208.000 este año. En tanto, el granel pasó de US$ 3.658.000 el año pasado a US$ 4.762.000 el mes anterior.

Pasando al mosto concentrado, el crecimiento en volumen fue de 76,2%, con un total de 7.958 toneladas y en valor el incremento llegó a US$ 46,1%, con 12.112.000 generados.

Camino a un balance positivo

De acuerdo al informe de INV, Argentina exportó en los once primeros meses de 2024, 190,3 millones de litros de vino, lo que equivale a que se vendieron en el exterior 10,3 millones de litros más con respecto al mismo período del año 2023. De ese total, 143,7 millones (75,5%) correspondieron a vinos fraccionados (+3,3%) y 46,6 millones (24,5%) fueron vinos a granel (+13,7%).

El precio promedio del vino total en el acumulado enero-noviembre ha sido de 3,46 dólares/litro (-1,4%), llegando el fraccionado a 4,25 dólares/litro (+0,2%) y el granel a 1 dólar/litro (+0,2%). En el período enero-noviembre aumentó el precio medio de los vinos varietales.

En tanto, las exportaciones de mosto concentrado en todo el año ascendieron a 74.464 toneladas, un 107,8% más en volumen y un 77% más de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llegó a US$ 1.597,2 por tonelada y en noviembre se comercializó a un precio promedio de US$ 1.521,9 por tonelada.