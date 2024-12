Exclusivo: el CEO de una automotriz explica por qué los autos cuestan lo que cuestan

Hyundai es la primera marca que inauguró su stand en la Costa, más precisamente en Cariló. Este año hace una apuesta fuerte con la llegada del HB20, un modelo que es un éxito desde hace una década en Brasil, donde se produce, y que ahora se comercializa en la Argentina a un precio que parte desde $21.450.000.

En diálogo con MDZ, el CEO de Hyundai Motors Argentina, Ernesto Cavicchioli, analizó la situación del mercado, explicó por qué los autos cuestan tanto en la Argentina y pronosticó lo que puede pasar en 2025 con los precios.

- Hyundai termina el año con la buena noticia del lanzamiento del HB20. ¿Cómo es volver a tener un modelo de entrada de gama y de volumen?

- Ya tuvimos autos de entrada de gama. En los 90 tuvimos el Atos, que se vendió muy bien. Era segmento A, que no se fabricaba regionalmente. Después tuvimos el i10 de India. Llegamos a vender, allá por el 2010, entre 300 y 400 unidades por mes de ese modelo. Después comenzaron las restricciones del Gobierno, nos llamó Débora Giorgi (ministra de Producción de entonces) para que bajemos la importación y todas esas cosas que vivimos en la Argentina. Ahora, volvemos a tener un producto del segmento B, que es el más grande del Mercosur, donde las grandes marcas fabrican tanto en la Argentina como en Brasil. Finalmente, tenemos el HB20.

- Llega en un momento justo. Con apertura de importaciones.

- Lo venimos pidiendo desde que se empezó a producir en Brasil en 2012. No pudimos por distintas razones, de toda índole. Ahora nos habilitaron a tener el auto. Nos cedieron algo de volumen porque este auto, en Brasil, es top 3. Desde hace once o doce años está ahí arriba, con algunos años como número uno.

- El volumen de producción en Brasil del HB20 es de 90.000 unidades.

- La planta tiene una capacidad de producción de 230.000 unidades, donde se fabrica el hatch, el sedán y Creta. Empezó siendo una planta para abastecer al mercado brasileño y después, empezaron con la exportación. Exportan a la Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y México.

- El modelo tiene buenos atributos y es muy requerido, pero un punto que tuvo gran impacto es el precio. ¿Cómo hacen para que llegue a este valor tan competitivo?

- Básicamente, es un trabajo en conjunto entre el fabricante, que es Hyundai Motors Brasil, nosotros como distribuidores y los concesionarios. Todos pusimos una parte. El concesionario tiene un margen más chico, no tiene una margen normal. Nosotros marcamos distinto también para poder hacer volumen y Hyundai de Brasil hizo un gran esfuerzo. Cuando se juntan las tres partes de la cadena, se puede llegar a un precio competitivo. Pero es un segmento en el que las listas de precios no reflejan cien por ciento la realidad. Estamos hablando de que los precios de lista hoy son superiores a los precios de cierre porque dentro de los precios de lista hay mucha gente que está pagando un plan de ahorro y ese precio se pone para el plan de ahorro, pero, en operaciones convencionales, los precios son inferiores. Con los precios de los planes de ahorro, las terminales ganan mucho más. Pero nuestro precio no está compitiendo con los precios de lista de los demás, sino con los precios de cierre, Ahí hay un poco de distorsión y nuestro auto, si bien parece muy barato, está en valores del Toyota Yaris. Los que están más caros, quizás, son los que marcan mucho para plan de ahorro y los que dan muchos incentivos para convencionales.

- ¿Cuál es la proyección de mercado para 2025?

- El objetivo de 2025 es crecer y en cuánto podremos hacerlo va a depender del mercado. Creo que el mercado total va a llegar a 500.000 o 550.000 unidades, si se mantienen las variables macro actuales. Hay una ayuda que es la devaluación del real, sobre todo para los vehículos que vienen de Brasil. Nosotros negociamos un precio muy atractivo para el HB20, que temimos que fuera muy de corto plazo, pero con la devaluación del real nos da un poco más de oxígeno. Creo que a todas las marcas les va a poder dar un poco más de oxígeno y van a poder ofrecer también más incentivos.

- Hay expectativa de que, por la devaluación de Brasil, los autos que se importen se abaraten.

- Que se abaraten o vengan más unidades.

- Con más oferta, la lógica es que se abaraten los precios.

- Sí, claro.

- ¿Con el escenario para 2025, si la inflación está controlada y hay más oferta, el consumidor va a tener más facilidad para llegar a un 0km?

- Va a tener más opciones, va a tener mejores precios, seguramente, por mayor competencia y va a haber financiación a tasas menores. Todo eso va a hacer que se venda más.

- La gente se queja mucho del precio de los autos. ¿Están caros en la Argentina?

- Yo creo que hay dos fenómenos. Uno es qué tipo de cambio se toma. Porque a veces toman el oficial y, a veces, los paralelos. Eso está relacionado con la brecha. Entonces, por momentos, los autos en la Argentina parecen carísimos y, en otros momentos, cuando hay una brecha grande como el año pasado, parecían baratos. El precio de lista dividido $1.500 da una cosa y dividido $1.000 da otra. Es 50% de diferencia. Un montón.

Por el otro lado, mucha gente se quedó con el recuerdo de precios del año 2000, de los noventa, que son precios que no existen más en el mundo. En la Argentina hubo autos de menos de 10.000 dólares en los 90. Si se toma la inflación de Estados Unidos desde esa época a hoy muy probablemente sea el 50%. Para dar un ejemplo, lo que valía 10.000, ahora vale 15.000. Eso es algo que no se tiene en cuenta. Como tenemos una moneda que se devalúa tanto, tendemos a pensar que las cosas tienen precios fijos en dólares. Eso no pasa. Y menos en los últimos años que, por el Covid Estados Unidos imprimió un montón de plata. El que viaja regularmente a Estados Unidos lo ve. Un jean Levi's que valía 15 dólares hoy está cuarenta. Un combo de McDonald’s que salía tres o cuatro dólares hoy debe estar ocho. Es la combinación de las dos cosas. La inflación real de los Estados Unidos, que no se tiene en cuenta, y también se comparan cosas que no son iguales. A nosotros nos ha pasado. Nos hacen comparaciones que no están bien. Nos dicen “la Tucson en Estados Unidos vale tanto”. Pero comparan nuestra Tucson 4×4, con todo el equipamiento, con el motor 1.6 turbo, pagando el 35% de arancel, el IVA del 21% y pagando la primera escala del Impuesto Interno contra la Tucson de entrada de gama en Estados Unidos que no tiene esa carga impositiva.

- Pero ustedes deben tener hecha bien la comparación. ¿Cuánto más cara está la misma Tucson en la Argentina y en Estados Unidos?

- Históricamente, el precio en la Argentina siempre fue el doble que en Estados Unidos. Los autos no son la excepción. Hoy está el doble y un poquito más por el Impuesto Interno.

- ¿Cómo es con otros países? Por ejemplo, en Chile, están la mitad que acá.

- Chile tiene libre comercio con China, con Corea y con Japón. Cuando hablamos de libre comercio es arancel cero. No es arancel del 5% o 10%. Es cero. Chile tiene una llegada directa desde Asia por el Océano Pacífico. En la Argentina, para que lleguen los autos, tienen que dar toda la vuelta.

- Pero hay casos de marcas europeas que dicen que les cuesta menos poner un auto en Chile, desde su país de origen, que exportarlo desde la Argentina. Ahí el problema oceánico en contra lo tiene Chile.

- Eso debe ser por el costo logístico interno de la Argentina.

- El punto es saber si los precios están tan caros como la gente dice. Ahora casi no hay brecha. ¿Están o no están caros?

- Entiendo eso, pero para mí hay dos componentes que hay que tomar en cuenta para ver si los autos son baratos o caros o, en todo caso, que es lo que incide para que los autos sean más caros. El componente uno es lo que va a decir el fabricante o un importador que es el tema impuestos. Eso existe. Está claro. Después hay impuestos que son adelantos, que son anticipos que no se tienen en cuenta. Hoy en la Aduana se paga un IVA y un IVA adicional. Se paga el 21% y un 20% adicional. ¿Cuándo se recupera? Cuando se vende el auto. Seis meses después.

- Pero sigue hablando de los impuestos.

- Sí, todo eso hablando de los impuestos. Está la tasa de estadísticas que estaba en 0,5% y la llevaron al 3% y nunca se bajó. Es una tasa. No es un impuesto, pero es una tasa. ¿Cuál es la contraprestación? Supuestamente, la estadística. ¿Quién hace la estadística? Antes, con 0,5%, les alcanzaba, pero se multiplicó por seis. Ahora tienen sistemas, tecnología y necesitan cobrar más. Es un robo. El Impuesto Interno se subió. Todo es así.

- ¿Y cuál es la parte que no es impositiva?

- Lo que no dicen los fabricantes, que yo sí lo puedo decir, es que el arancel externo común, que es de 35%, más el 3% de Estadística, que hace un total de 38%, le da un hándicap a la industria argentina - y sumemos a la brasileña- , que pueden vender, no digo con un 35%, pero sí con un 20% o 25% de ventaja. Pueden no ser competitivos, pero se van a seguir quedando con el mercado. Porque acá lo que estamos discutiendo es si los fabricantes, hablo de ADEFA (la asociación de terminales radicadas en el país), tienen el 99% del mercado, como tuvieron con Alberto Fernández, o si van a tener el 95% y el resto será extrazona. Y dentro de extrazona no sólo estamos los importadores (se refiere a los asociados a CIDOA), también está ADEFA porque ellos importan de extrazona. Entonces, están los impuestos que pagamos todos, pero por el otro lado está el arancel que funciona como un subsidio a la industria, que termina haciendo que todos los autos sean más caros.

- ¿Cómo está el precio del HB20 en la Argentina comparado con Brasil que es donde se fabrica?

- Ahí también hay una trampa. Porque cuando empezamos a comercializarlo, el real estaba en 5,40 contra el dólar. El precio en reales dividido 5,40 daba una cantidad de dólares. Hoy, si se divide por 6,25 va a dar 15% menos en dólares y, también, nuestro tipo de cambio fue fluctuando. En pocos meses estuvimos a 1.500, después 1.050, ahora subió. Quiero decir que, o se saca un promedio o se sacan fotos y se va comparando en distintos momentos.

- Como representante de Hyundai en el país, deben tener el promedio. Si hay que explicar a alguien si este auto está igual que en Brasil o más caro o más barato. ¿Qué se le dice?

- Hoy está más caro en la Argentina por la devaluación del real. Pero estaba muy parecido. El que tiene los autos más caros es Uruguay. Pero vuelvo al punto de lo que comparamos. Algunos toman que en Uruguay hay una versión entrada de gama del HB20 que está a US$17.000 y nosotros lo tenemos a US$21.000 más o menos, depende el tipo de cambio, pero el de Uruguay es un auto completamente distinto. Empezando por el motor que es un 1.0 aspirado de 70 caballos y nosotros arrancamos con 128 caballos, Dos motores distintos. En el equipamiento pasa lo mismo. En seguridad no tiene el mismo equipamiento. Con el de confort, lo mismo. Las comparaciones hay que hacerlas con el mismo auto y el mismo equipamiento. Pero para dar una respuesta concreta de por qué los autos son más caros en la Argentina, para mí es por el arancel externo, porque se está protegiendo a la industria argentina y a la brasileña.