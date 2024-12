Trabajo no registrado: 4 de cada 10 empleados están en la informalidad

Mientras el presidente Javier Milei celebra la caída de la pobreza y el crecimiento de la actividad económica, el nivel de informalidad entre los argentinos que cuentan con un trabajo subió levemente en el tercer trimestre del año. Después de 16 años de estabilidad, se observa que cada vez son más los asalariados sin estar registrados.

Según el informe del Empleo Asalariado Informal y la Pobreza Laboral elaborado en la Facultad de Ciencias Sociales de UBA publicado este lunes, entre 2003 y los meses de inicio de la pandemia de 2020, la tasa de personal sin registrar ante las autoridades del trabajo se mantuvo entre el 32% y 35,7%; en la actualidad escaló al 36,7%.

A esta circunstancia se llega cuando la persona tiene un empleo, pero no consigue obtener los beneficios de los aportes y contribuciones patronales. Entre otros, no cuenta con ART, cobertura de Obra Social y derecho a la jubilación. Además, dependiendo de la decisión del empleador tendrá -o no- vacaciones, aguinaldo, etc.

Entre otros conceptos, el análisis coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el área de Empleo, distribución e Instituciones Laborales de la alta casa de estudios, hace referencia al fenómeno del trabajador pobre. Esta idea engloba a aquellos que, a pesar de contar con un empleo, no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de una canasta promedio.

En ese sentido, señala que, durante el segundo semestre de este año 6 de cada 10 empleados no registrados viven en un hogar pobre, esto representa el 63% de aquellos que perciben remuneraciones, ya sea “en blanco” como “en negro”.

Además, el informe señala: “Los jóvenes experimentan una tasa de informalidad significativamente más elevada que otros grupos etarios, al punto que en el segundo trimestre de 2024, ésta era de casi 64%, 28 puntos porcentuales más elevada que la tasa global, lo que equivale a que algo más de 6 de cada 10 jóvenes trabajadores en relación de dependencia no está cubierto por la normativa laboral y la seguridad social”.

Informalidad y pobreza

El informe explica que para el segundo trimestre de 2024 el 40% de los asalariados vivía por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, este valor ascendía a 63% entre los informales. Es decir que de estos datos se desprende que 6 de cada 10 asalariados en condición de informal vivía en un hogar pobre. Esta cifra se reduce a 27% entre los asalariados formales.

Los investigadores hicieron una comparación entre el salario mensual y el valor de la canasta de bienes y servicios básicos que sirve como parámetro para determinar el nivel social. Mientras que el 59% de los asalariados informales recibe un salario mensual inferior al valor de esta canasta, solo el 8% de los que cuentan con trabajo registrado está por debajo de esa línea.

A modo de ejemplo, señalan que el salario mínimo promedio mensual y neto en aquel trimestre fue alrededor de $190. Por otra parte, el valor de la canasta de productos esenciales promedio de un trabajador asalariado fue de $238.000.

Finalmente, comparan la situación presente con lo ocurrido en 2017: “En ese momento, esos valores eran de $6700 para el salario mínimo neto y $3575 para la canasta de pobreza promedio para los trabajadores asalariados, lo que muestra claramente la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo”.