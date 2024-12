Compras en el exterior: cuánto cuestan los productos más buscados en Mercado Libre

La empresa argentina líder del mercado e-commerce decidió aprovechar las medidas del Gobierno de Javier Milei para incentivar las compras en el extranjero. Bajo esta premisa habilitó dentro de su plataforma de ventas la opción de el filtro denominado “compra internacional” por medio del cual se pueden buscar los productos que se venden fuera del país.

La promesa de eliminar el Impuesto PAIS y la ampliación de montos en dólares para este tipo de adquisiciones, hizo que a mediados de diciembre Mercado Libre oferte esta nueva forma de acceder a mercados de otros países por medio del sistema Courier.

La oferta de productos disponibles se abre cuando el usuario aplica el filtro para realizar compras en el exterior. En principio, la cantidad de bienes que se pueden adquirir es limitada. Una vez seleccionada esta opción aparecerá el listado que contará además con información sobre el precio y los costos de importación.

A modo de promoción para incentivar el uso de esta herramienta, la empresa liderada por Marcos Galperín promete que el envío de la primera compra será sin costo. Otro de los beneficios es que el gigante del e-commerce propone la posibilidad de recibir la compra puerta a puerta.

Algunos precios que se pueden encontrar en Mercado Libre

El listado de productos que ofrece la plataforma de ventas aún es limitado en cuanto a cantidad, aunque se prevé que con el paso de los días se amplíe. Se espera que haya más modelos y se incorporen nuevos rubros. Entre los más buscados por el momento se encuentran:

PlayStation 5

Precio en el exterior por Mercado Libre: $650.67

Costo de importación: $68.321

Total: $718.994

En Argentina cuesta: $1.078.000

Notebook Dell Latitude 16gb de RAM 512ssd HDD

Precio en el exterior por Mercado Libre: $1.188.027,93

Costo de importación: $419.449

Total: $1.607.476

En Argentina un modelo parecido cuesta: $1.711.200

Monitor Samsung 27’’ para uso gamer

Precio en el exterior por Mercado Libre: $478.839,24

Costos de importación: $101.651

Total: $580.490,24

En Argentina cuesta cerca de $670.000

Parlante JBL Flip 6

Precio en el exterior por Mercado Libre: $204.849,81

Costos de importación: $43.023

Total: $247.872

En Argentina cuesta $220.000

No cabe duda de que el precio de algunos productos que se venden en el exterior pueden ser mucho más atractivos. Sin embargo, los usuarios de la plataforma aseguran en redes sociales que todavía es más económico comprar a través de Amazon; sobre todo si se aprovechan las promociones de envío sin costo.

Cómo se hace para comprar estos productos

Mercado Libre habilitó dentro de su plataforma el filtro de “compras internacionales”. Una vez que el usuario haya seleccionado esta opción aparecerá el listado de bienes que se pueden adquirir en el extranjero.

Un dato a tener en cuenta es que, según lo establece la normativa vigente, hay un cupo de hasta tres unidades de un mismo producto que no se puede exceder. También hay que tener en cuenta otros requisitos.

La compra no puede superar los US$3.000 y el paquete a despachar no debería pesar más de 50 kilogramos. Por su parte, sólo pueden hacer hasta cinco envíos internacionales en el mismo año. Estos límites no sólo se aplican a las transacciones a través de Mercado Libre, sino que abarca a todas las plataformas de venta.

En cuanto a los requisitos formales para hacer la importación, el usuario debe estar inscripto en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con Clave Fiscal nivel 2. Además, cada comprador deberá abonar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás cargos en caso de que corresponda.