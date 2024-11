Santiago Bulat: "Tras convencer que no habrá déficit fiscal, hay que empezar a trabajar en lo tributario"

En medio de un intenso debate sobre la eventual salida de la recesión en el país, la necesidad de atraer inversiones y los fuertes vencimiento de deuda por delante, MDZ conversó con el economista Santiago Bulat, para tratar de desentrañar cómo termina el primer año de Gobierno de Javier Milei y cuáles son los principales desafíos de cara al nuevo año.

En este escenario no se puede dejar de observar el plano internacional, mucho menos cuando los analistas evalúan si el mundo se dirige hacia una nueva guerra comercial, propiciada por las políticas proteccionistas que implementaría la nueva administración de Donald Trump a partir de enero de 2025.

Estos y otros temas fueron abordados por el joven economista, quien confirmó que aún habrá cepo por un tiempo largo, que los inversores necesitan seguridad de que no cambiarán las reglas de juego y que todas las miradas apuntan ahora a si se logra un acuerdo con el FMI o financiamiento externo en el primer trimestre del año.

-Se está hablando mucho en estos días del fin de la recesión. ¿Esto es así o todavía falta?

-Diría que la economía se pegó un palo muy fuerte al principio, sobre todo. El piso estuvo en abril o marzo, después de ahí tuviste una suba en junio, una baja en julio, una suba leve en agosto y recién estamos empezando a ver indicadores de septiembre. Con lo cual, esto viene de a poco si se quiere. Es una salida que no fue para todos los sectores igual. Tenés sectores como por ejemplo el shale oil y shale gas, la producción de litio, que vienen jugando un partido aparte y a los que les importa poco lo que está pasando con el salario real, si se quiere, o la parte más de consumo masivo y que viene teniendo los mejores años. Se registró la mayor producción en 15 años de shale oil, lo mismo con el gas en la producción total, lo mismo pasa con el litio.

Las hipotecas están empezando a arrancar y eso está empezando a elevar la cantidad de escrituras que hay, con lo cual hay ciertos sectores que ya están repuntando y que incluso muestran mejoras contra el año pasado, pero hay otros que están todavía más complicados. Creo que lo que tiene más que ver con consumo masivo es todavía lo que no termina de despegar. Ahora hay que ver qué sucede con el turismo, porque tenés un segmento muy importante que dependía mucho de que vengan extranjeros, y eso está un poquito más frenado. Empieza a ver quizás algo más de turismo interno, pero antes tracciona mucho más el extranjero. Entonces está empezando a cambiar la composición de cómo es esa recuperación y no es para todos los sectores igual.

Vos me decís ¿el promedio de la economía creció en agosto? Sí. ¿Todos? No.

-¿Cómo cierra el año?

-Terminamos con una curva que ya empieza a pegar la vuelta. El PBI es el conjunto de sectores, bienes y servicios de la economía, la producción que hay en la economía en general, si no tenés en cuenta al agro hasta agosto, que son los últimos datos oficiales, tuviste una caída de más o menos 6% de la economía, es muy fuerte la caída. Y si tuviera en cuenta el agro la caída del 3%, acumulado contra el año pasado. Y ahora lo que está empezando a pasar es que va a subir.

Creo que este año vas a terminar en torno a -3,5% o -4% y lo que se está esperando es ver si el crecimiento de 2025 te va a llevar a nivel de 2023 o si todavía recién estás recuperando 2024. La apuesta del Gobierno y lo que se ve en el proyecto de Presupuesto, es ya volvemos al nivel de 2023.

-Una buena noticia en ese sentido es que se esperaba por ahí una caída en torno al 5%.

-Sí, ahora estás hablando ya del 3,5 o 4%, por ahí ubicamos la caída.

-Mencionaste tangencialmente el atraso cambiario al referirte al tema turístico. ¿Es preocupante, hay que hacer algo? ¿El Gobierno tiene que acelerar el crawling (devaluación gradual y controlada)?

-Creo que el crawling lo van a bajar, no acelerar. Lo anunció (el ministro) Caputo y en general en esa estrategia financiera están pensando que eso no se va a mover de ahí. Pero cuando veo la cuenta corriente -cantidad de dólares que entran a la economía por exportaciones, turismo, remesas, porque nos pagan el sueldo acá, por lo que fuere de afuera y los que se van de la economía, que son importaciones, turismo que se va, pago de Netflix, deuda de las compañías y deuda del Gobierno, todo eso ya te da que la cuenta corriente es deficitaria hace cuatro meses.

Entonces, eso que era un colchón grande al principio ya no es tanto colchón. ¿Cómo se financia eso? Si el Banco Central no tiene reservas, tiene que aparecer la cuenta financiera. ¿De qué está dependiendo mucho que se pueda sostener ese tipo de cambio? Que el blanqueo salió bien, buena noticia para la parte financiera, que se haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional., eventualmente. No tiene que ser demasiado acelerado, pero tiene que llegar en algún momento; que lleguen capitales de afuera también a comprar o bonos o a traer al RIGI, porque eso también te mete dólares por la cuenta financiera. Si eso sucede, este tipo de cambio te puede parecer barato, pero puede ser sostenible, no es necesario hacer una recalibración.

Ese escenario tiene sus efectos en la actividad económica. Por ejemplo, mantenemos el tipo de cambio, se pudo hacer porque entraron dólares de la cuenta financiera. Ahora, ¿qué pasa con el turismo en Mendoza? ¿Qué pasa con las zonas periféricas a otros países, con lo cual la gente cruza a comprar cosas? La complicación empieza a estar más por ese lado. si no haces todo el trabajo tributario, de productividad y demás, que debería empezar a hacerse.

La contracara de esto es 'no arreglé con el Fondo Monetario, el blanqueo medio que ya se terminó y no hay más argendólares, no logré que entre el préstamo de afuera', bueno, ahí creo que este tipo de cambio con un Banco Central sin reservas, no se puede sostener.

- ¿Tenemos que mirar el primer trimestre de 2025 para ver si se logra el acuerdo con el FMI o si viene un Repo o algún tipo de asistencia?

- Exacto, porque tenés que empezar a pagar vencimientos de deuda fuertes. Enero ya lo tenés cubierto, para julio ya están haciendo acciones para que más o menos esté cubierto. Entonces no debería pasar que te sorprenda algún evento afuera y obviamente, el contexto afuera también juega. El Gobierno confía mucho en la entrada de dólares por parte de la energía. Ahí es donde dicen esos dólares que me están faltando en la cuenta corriente pueden venir por el lado de la energía. La incógnita es hasta dónde va ese número.

-Las inversiones en Vaca Muerta, el gasoducto y demás ¿están empezando a dar buenas noticias producto de las inversiones realizadas hace dos o tres años?

-El gasoducto tuvo mucho que ver, por ejemplo. Gran parte de la anomalía de Argentina, esto del no crecimiento es, en gran parte, por romper lo que se empezó, que estaba bueno y no tenía mucho sentido romperlo. Y el gasoducto me parece que un poco muestra de eso. Ahora se está aprovechando gran parte de eso y ojo, hay que hacer varios gasoductos más porque esto no terminó acá.

-Bueno, pero la obra pública está parada.

-La obra pública está parada. Según lo que dice el Presupuesto 2025, las obras hasta 80% deberían terminarse, así que esperemos que eso repunte. No creo que ni en un modelo a la chilena se llegue a que no haya nada de obra pública, sino más bien lo que se pueda hacer es que el riesgo lo tome el sector privado, pague antes, pero sujeto a que en algún momento haya un repago del Estado. Tal vez no sea el Estado el que pone la plata de entrada, que es una diferencia con lo que había antes, pero no es que el Estado se corre y que no da garantía ni nada, y el privado se juega todo, porque además un privado no te va a hacer cloacas.

-¿El año próximo llegará el tiempo de las inversiones?

-Hace poco estuve hablando con potenciales inversores argentinos, gente que se empieza a curiosear un poco más cuando ve que la cosa más o menos encaminan lo macro, les conté del RIGI y lo que me decían es "bueno, pero ¿qué va a pasar si cambia de gobierno? ¿Qué va a pasar si a los pocos meses me ponen un impuesto encima de esto que no está pautado? Entonces, hay un montón de cosas que empieza a hacer la política, que es cuán sostenible es lo que dicen ahora.

Recordá que Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y potencial candidato a algo, no lo sabemos bien, no adhirió al RIGI nacional, hizo su propio RIGI. Ahí empiezan las dudas de ¿están alineados en esto o no? y "qué puede pasar si llega alguien más".

Claramente, el Gobierno depende de que vengan inversiones. Por suerte hay anuncios, todavía son chicos los anuncios en general para por ahí la expectativa que había con YPF y Petronas y demás, pero empieza a haber en el acero, en el litio, en la producción de petróleo de gas, novedades de que empiezan a entrar. Creo que es más local, de los que estaban ahí evaluando.

-¿El cepo es preocupante? El Gobierno lo quiere sacar, pero va a ser para largo plazo.

-No me imagino que un día nos levantemos y digamos 'uyyy sacaron el cepo, andá a comprar dólares al banco, que está todo bien'. Yo no veo que vengan por ahí. Si te pueden aumentar un poquito el límite, como una señal de mire estamos saliendo.

-Tal vez para exportadores o algún sector puntual.

-Claro, sí pediría para el minorista, pero por qué te voy a dar dólares para que te lo saque del Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene 3.000 millones de dólares negativos de reservas metas, no es que está sobrado. En este sentido, a los importadores, por ejemplo, ya se les viene sacando el cepo, pagaban a 120 días. Primero tuvieron el lío de las SIRAs, después 120 días, ahora están pagando a 30, los más chicos están pagando instantáneo.

A medida que todo lo que conversábamos antes, blanqueo, FMI y tal se vaya dando, se van a ir sacando capas. No me imagino de un día para otro se salió del cepo, la restricción cruzada, que los importadores si compran al dólar oficial no pueden comprar contado con liquidación, bueno, hoy son 90 días entre uno y otro, quizás se puede achicar eso.

Me lo imagino más por ahí que un día que nos levantemos con la noticia de chau cepo.

-¿Hay riesgo - de una guerra comercial, con suba de aranceles promovida por Estados Unidos?

-El consenso del mercado es que Trump es bueno en materia financiera. Pero con Trump vamos a un mundo mucho más de guerra comercial, mucho más ensañado con el tema de la libre importación y exportación. Lo que quiere hacer en particular con China, es poner impuestos de más o menos 60%. Incluso los demócratas avalaron esto con los autos eléctricos., a los que les pusieron tarifas de 100%. Es una guerra que en el mundo se empieza a intensificar. Trump contra China va muy fuerte, incluso también quiere atacar lo que se llama el nearshoring (relocalización). Las fábricas se están localizando, sobre todo en México, por un tema de distancias, pero que se mantiene México por temas tributarios, lo que fuere o de salariales, y Trump dice voy a penalizar a las empresas que se estén localizando en México porque están sacando puestos de trabajo a los estadounidenses. Esa es un poco la lógica.

Mi miedo es que China y Estados Unidos, con los cuales nosotros tenemos deuda con uno tenemos swap y además una relación porque nos compran toda la soja, Estados Unidos nos empiecen a demandar "definite". Eso sería un riesgo porque Argentina necesita las dos cosas. Para nosotros lo mejor es estar ahí, viendo cómo se pelean entre ellos, pero pudiendo negociar con ambos. Y sí quizás empezamos a ver un dólar si se quiere más fuerte.

-En 2018 los aranceles al acero y al aluminio le terminó pegando a Argentina, a empresas argentinas, ese riesgo sigue estando, ¿verdad?

-Creo que el Gobierno está en una lógica muy aperturista en ese sentido, tiene ganas de abrir y de abrirse a China, además. China tiene un montón de sanciones de la Organización Mundial de Comercio o alertas de la OMC, por dumping un montón, porque no es claro cuándo el gobierno subsidia empresas, prácticas comerciales que no están en los acuerdos de la OMC, entonces hay ciertos países que hicieron muchas medidas antidumping contra China, por ejemplo, Alemania. Y yo creo que acá eso no se está pensando mucho, se está pensando más en que entren y bajen los precios que bueno, a ver qué cosas sí entran y no, con quién querés comerciar, con Occidente, con Europa o querés comerciar con China, que te puede hacer dumping? Esa estrategia no sé si está tan clara.

-¿Qué año 2025 imaginás? ¿Mejorando continuamente o con saltos tipo serrucho?

-Veo que la heterogeneidad de la cual conversábamos va a seguir y me imagino que, si el dólar se sigue apreciando y todavía tenemos una inflación alta, los salarios en dólares de las personas que están en un trabajo formal, que tienen aguinaldo, seguridad social, van a seguir subiendo en dólares, lo cual te va a poner un poquito más de presión al tema turismo, al tema importaciones y todo lo demás.

Y después veo que hay un segmento de la población a la que le va que le va a costar más. Todo lo no registrado viene muy rezagado. Hablaba el otro día con una empresa de residuos y me decía no sabés los pocos residuos que está habiendo, con lo cual hay menos cartoneos, un montón de cosas que tal vez no está en estadísticas tan medibles, pero que se nota que el no registrado cuando hace su declaración por la Encuesta Permanente de Hogares viene muy por detrás de lo que le está pasando al resto.

Imagino que para los asalariados del sector público tampoco va a haber una suba importante, con lo cual, de nuevo me meto en este tema de la heterogeneidad, que creo que también va a seguir corriendo para el año que viene. Si tenemos un dólar más barato, eso va a tener impacto en el turismo, por supuesto. Y yo sí lo que creo es que va a tener que haber algún tipo de reforma tributaria más fuerte.

Si lograste consolidar o por lo menos que el mercado te crea que no vas a ir a déficit fiscal, sí me parece que hay que empezar a trabajar en lo tributario. El Gobierno sé que quiere hacer algo con débitos y créditos, no sé si eliminarlo, bajarlo, pero quiere de alguna manera empezar a erradicar eso. Habría que hacerlo en coordinación con las provincias, para que también sea eso sobre Ingresos Brutos. Retenciones lo veo un poco más alejado. Quizás una cosa de sembrá ahora, yo sé que no te da demasiado el margen hoy, pero sembrá porque puede haber una baja, o te lo bajo para el trigo. No me imagino una eliminación de retenciones porque no te dan la cuenta.

