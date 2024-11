La UIA advirtió sobre la poca competitividad de los productos locales, cuáles son los factores que influyen

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre la caída de la competitividad de este sector. El comunicado llegó días después de que el Gobierno de Javier Milei anunciara la baja de aranceles para 89 productos que se traen desde el exterior. “Avanzar sólo con políticas de apertura comercial está teniendo consecuencias negativas”, indicó en un comunicado luego de su reunión de Comité Ejecutivo.

Además de resaltar las dificultades que tienen los empresarios, los referentes de la industria nacional aprovecharon para señalar la difícil situación que atraviesan las pymes. Según informaron, la pequeña y mediana empresa perdió más de 30.000 puestos de trabajo desde agosto de 2023.

La presión impositiva y la problemática de los juicios laborales fueron otros dos obstáculos que la UIA apuntó como condicionantes de la competitividad de las empresas. “A pesar de tener una productividad que está por encima del promedio de América Latina, en términos de competitividad, el país ocupa el puesto 66 de 67 países, según el ranking publicado por el International Institute for Management Development (IMD)”, afirmaron en la página oficial de la entidad.

En la presentación de su informe “Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad”, la unión referente de la industria nacional, resalta la necesidad de una política de reducción de costos para conseguir la inserción competitiva de la producción nacional.

“Una nueva ley PyME que incorpore herramientas de financiamiento y estabilidad fiscal, iniciativas para avanzar en la simplificación burocrática, una ley de incentivo a las inversiones productivas y reducciones de costos en materia laboral, energética y logística son algunas de las medidas que proponemos para avanzar en una agenda que mejore la competitividad de la industria”, reclaman.

Qué se dice en el entorno por estos días

Los miembros del sector industrial no dudaron en demostrar su descontento frente a la medida del gobierno nacional de flexibilizar la importación de productos. “Los esfuerzos fiscales que hacen para bajar impuestos son todos para la importación”, señaló un directivo de una cámara sectorial luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo.

También hay economistas que lanzaron críticas en una sintonía similar a las de la UIA. De hecho, uno de los más cercanos a Milei, Juan Carlos De Pablo, mencionó en múltiples ocasiones que la importación “tiene mejores abogados” que la producción nacional.

"No me gusta nada", expresó el economista Juan Carlos De Pablo sobre la medida que facilita la compra en el exterior. A pesar de ser un especialista cercano a la gestión de Javier Milei, no dudo en manifestar en una entrevista en LN+ que lo primero deberían haberse bajado los costos de producción.

La conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL) se convirtió en otro escenario para dar a conocer el descontento de los empresarios argentinos. En ese contexto, el economista Daniel Artana analizó la carrera de la desregulación y la apreciación del cambio real. El especialista advirtió que la producción local se encarece en términos de dólares.