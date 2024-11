La industria metalúrgica no pudo subir a la ola de optimismo económico

Aunque los principales indicadores de la economía comienzan a dejar atrás los peores números de la recesión, un sector clave para la actividad sigue sin dar muestra claras de mejora. Se trata de la industria metalúrgica.

Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) la actividad se culminó el mes de octubre un 7% por debajo de los números del mes de 2023 y un 0,2% contra el mes de septiembre de 2024.

El sector que emplea a alrededor de 850.000 personas, acumula una contracción del 13,5% en los los primeros diez meses del año en la comparación interanual.

La mayoría de los rubros que componen la industria registraron variaciones interanuales negativas, salvo dos sectores que se recuperaron de la sequía del año previo, como Maquinaria agrícola y Carrocerías y remolques.

El sector de Fundición registró la caída más intensa en términos interanuales, con un 17,4% de caída y fabricantes de Bienes de Capital que perdieron un 12,7%.

Con respecto al comercio exterior, las exportaciones de productos metalúrgicos registraron en septiembre un aumento con respecto al año previo y las importaciones disminuyeron, aunque mejoran en términos mensuales.

Durante ese mes, las exportaciones fueron de US$ 442 millones y aumentaron 39,7% interanual. Las importaciones, en tanto, llegaron a US$ 2272 millones, con una caída de -18,3% con respecto al año previo. De este manera, durante el 2024, ya se exportaron más de US$ 3.500 millones en productos metalúrgicos, mientras que se importaron más de US$ 16.000 millones.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, dijo que "la industria es la solución a los problemas de Argentina. No hay país desarrollado en el mundo que no tenga una industria metalúrgica fuerte". Por eso, consideró "fundamental trabajar articulado el sector público y privado de manera eficiente, para contar con un entorno competitivo que permita al sector industrial mostrar todo su potencial".