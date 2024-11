La imagen positiva de Milei superó el 50%: qué factores económicos se tuvieron en cuenta

La gestión del outsider de la política, Javier Milei, parece estar entrando a un segundo aire después de la caída de imagen que padeció tras el veto a la actualización de las jubilaciones y sus diferencias con las universidades públicas. Según el informe titulado “Argentina Believer” publicado por la consultora Isasi Burdman, en noviembre creció su imagen y se renovaron las expectativas gracias a factores de la actividad económica.

El relevamiento de opinión realizado por los analistas políticos concluyó en que los argentinos mantienen la esperanza en el crecimiento del país a pesar de no estar viendo con claridad los resultados. Tal es así que el 51% de los encuestados creen que la situación económica puede mejorar para 2025.

Los participantes de la encuesta también fueron consultados sobre la inclinación del voto para las próximas elecciones, que serán en 2025. El 50% de ellos respondieron que darían su apoyo a una lista oficialista. Este porcentaje representa un crecimiento si se lo comparación con el 43% que se pronunció sobre esa línea en octubre.

La imagen del mandatario argentino volvió a escalar y se ubicó en un 53%, mientras que la mirada negativa registró un 40%. Similar fue la reacción de los consultados al tener que aprobar -o no- la gestión de Milei en estos once meses. El 52% considera que ha cumplido, en cambio el 39% la desaprueba.

Una pregunta no menos importante giró en torno a los planes de vacaciones. Sobre este punto los encuestados reconocieron en un 35% que no se tomarán en receso anual. Por su parte, el 25% sostuvo que tiene pensado hacer algún viaje, aunque todavía no concretó a donde. Finalmente, el 23%, ya tiene proyectado su descanso anual.

La desaceleración de la inflación impactó sobre el ánimo de los consultados que le recomendaría a los jóvenes quedarse en el país, porque “ahora podría tener futuro”. El 37% de las opiniones se inclinó por esa respuesta.