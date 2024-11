Suben los precios de las propiedades en CABA con la plata del blanqueo detrás

El mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires mejoró consistentemente en los últimos meses y, según señalan diversos operadores del sector, el blanqueo de capitales aportó su cuota de divisas para que mejoren las ventas y aumenten los precios.

Según el último relevamiento del portal de clasificados Zonaprop, el valor de las propiedades en la ciudad registró una suba de 7,2% en octubre, lo que representó el mayor incremento interanual desde diciembre de 2018. Así el precio medio del metro cuadrado acumuló un incremento del 6,6% en el año y respecto de septiembre un 0,3%, con un promedio de US$ 2.321.

Un monoambiente alcanzó en octubre un precio medio de US$ 102.267, mientras que un departamento de dos ambientes se ubicó en US$ 122.963 y uno de tres ambientes en US$ 169.082.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ

Puerto Madero registró la oferta más cara, con un precio medio de US$ 5.985 por m2, seguido por Palermo y Belgrano, con precios medios de US$ 3.212 y US$ 3.030, respectivamente.

En octubre, el 75% de los barrios registró subas de precio mensual, mientras que el 94% registró suba interanual y sólo el 6% mantuvo una baja interanual.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informó días atrás que el volumen de escrituras en septiembre aumentó un 30,4% en comparación al año anterior, con un total de 5.157, y se posicionó como el mejor mes desde 2017. A partir de julio se registra un aumento en el volumen de escrituras, luego de niveles mínimos que oscilaban entre el 3% y el 6%.

En septiembre, la cantidad de escrituras con hipoteca representaron el 14% del total, 4,2 veces más que un año atrás y un 70% por encima del indicador de agosto de 2024.

El factor blanqueo

Uno de las opciones que posibilita el blanqueo (regularización de activos) es la inversión en obras inmobiliarias, con un tope de hasta US$ 100.000, con hasta un 50% de avance de obra, a la que se exime de cualquier alícuota de impuestos. El tope es de US$ 100.000.

Diversos actores del mercado, señalan que desde hace semanas las consultas por operaciones inmobiliaria se dispararon hasta un 100% en algunas zonas, tal como lo constata el último informe de Zonaprop.

“Recibimos la noticia de la extensión del plazo del 30 de septiembre al 31 de octubre con expectativas positivas ya que dará tiempo a los contribuyentes indecisos. A partir del 1 de octubre comenzará a verse el impacto en el sector ya que los que depositaron hasta el 30 de septiembre pueden retirar el dinero a partir del 1 de octubre. Es importante destacar que el que retira fondos de su cuenta CERA no puede volver a regularizar para no doblar el blanqueo”, destacó Mali Vazquez, directora ejecutiva de CEDU (Cámara de Desarrolladores Urbanos).

“Las perspectivas sobre el blanqueo son muy buenas. Los desarrolladores que son miembros de la cámara están recibiendo una gran cantidad de consultas. Creemos que este blanqueo tendrá un impacto positivo en el sector a mediano plazo”, destacó la directora ejecutiva de CEDU.

De todas formas, agrega, “todavía no son muchas las operaciones que se han cerrado. Esto es debido a que hay tiempo hasta el 30 de diciembre del 2025 para elegir el proyecto donde Invertir”.