Industriales alertan por las medidas que flexibilizarán las compras en el exterior

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, alertó por la llegada de una posible "ola importadora" que afecte al mercado local a partir de diciembre, cuando se haga efectivo el anuncio del Gobierno nacional de quitar presión impositiva en las compras online al exterior.

Las políticas para alentar las importaciones que fueron enfatizadas ayer mediante un posteo del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, como una estrategia para frenar la inflación, encendieron alarmas entre los industriales.



En declaraciones radiales, el titular de la UIA expresó este sábado la preocupación que genera en el sector la futura eliminación de impuestos a las compras al exterior y pidió poder competir en "igualdad de condiciones".

"Si hay fenómenos de apertura no racional, indiscriminada, vamos a ir señalándolos cuando afecten al proceso productivo nacional. Nos preocupa la llegada de una ola importadora. Hay que atajar rápidamente el aspecto tributario. No queremos privilegios, queremos igualdad de condiciones", reclamó Funes de Rioja.

En el mismo sentido, detalló aspectos que juegan "en contra" de los empresarios nacionales, en especial la presión tributaria que afecta los precios finales.

"Nadie le tiene miedo a la competencia, pero tiene que haber una cancha equilibrada. Argentina tiene, como todos sabemos, asignaturas pendientes estructurales, una presión tributaria sobre la economía real que paga impuestos. La economía formal, que está exacerbada", advirtió.

Para el presidente de la UIA hay muchas cosas todavía que modificar en el mercado interno: "El nivel de informalidad es muy alto y eso desequilibra. No hay logística, hay una infraestructura no solo compleja, sino cara. Hay todavía cuestiones de la legislación laboral que son del siglo XIX”. Y aclaró que no buscan un "proteccionismo" estatal, sino que la postura de la UIA es "en defensa de la industria propia".

"Equilibrar el terreno"

La reacción de la Unión Industrial Argentina llegó luego de que el Gobierno anunció más baja de impuestos para comprar en el exterior vía courier desde diciembre. La Secretaría de Comercio precisó que se flexibilizarán los límites en los envíos de importación, que pasarán de 1.000 dólares a 3.000 por envío, un monto similar al de los demás países de la región.

Además, comparó la situación de Argentina con lo que ocurre en otros países. "No nos engañemos, hay una batalla entre posiciones muy clara con respeto a esto. Nadie habla de proteccionismo, se habla de defensa de la industria propia. Y esto lo están haciendo no solo los Estados Unidos de Trump, lo hace Canadá, y la Unión Europea".

“Usted sabe la cantidad no solamente de impuestos que hay que hacen que la presión y el costo de cualquier producto tenga puertas adentro de fábricas, cuando sale a la venta tiene un 50% de contenido fiscal. Necesitamos las mismas condiciones en las que opera la industria de China, por ejemplo", explicó Funes De Rioja en una entrevista con Radio Mitre. La reacción de la UIA llegó luego de que el Gobierno anunció más baja de impuestos para comprar en el exterior vía courier desde diciembre. Foto: Shutterstock

El anuncio realizado por el Gobierno ayer tiene por fin que Argentina deje de ser uno de los países con mayor restricción a este sistema de servicio de correo privado para quedar en línea con Brasil y Chile. Este punto no solo flexibiliza las compras por plataformas de bienes de consumo, como Amazon, Alibaba, Aerobox, o Shein, sino también para repuestos, partes, piezas e insumos que necesitan particularmente las pymes industriales.

"Nosotros siempre hablamos de competitividad sistémica. Si nos equilibran el terreno, el tipo de cambio es otra cosa. Pero si las distorsionan continúan, ¿cómo nos compensan esos desequilibrios que nos generan puertas afuera de la fábrica? Argentina necesita corregir costos fiscales, como Ingresos Brutos o las tasas municipales", insistió el presidente de la UIA.

"Primero que nada había que estabilizar la macro, no cabe duda que se han dado varios pasos y el presidente dice que terminó la recesión. Nosotros, ahora, esperamos una reactivación general, porque tiene que llegar a consumo masivo, industria, pymes. Desde la macro se están dando pasos, pero para que llegue a la micro hay que abordar otros temas. Está claro que este iba a ser un año de contracción, tampoco venimos de ser Disneylandia", remarcó.