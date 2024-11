La recaudación tributaria de Mendoza cayó por décimo mes consecutivo

La provincia de Mendoza completó en septiembre el décimo mes consecutivo en la caída de su recaudación tributaria. Así lo dio a conocer el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el Informe Fiscal en el que analizó los ingresos, gastos y resultados del Sector Público. Allí quedó expuesto que los ingresos cayeron 15,2% en términos reales, pero también se dio una caída en los gastos de 27,2%.

En septiembre, la recaudación tributaria provincial en base a caja, sufrió una caída real interanual de -9,7%, que se explica principalmente por la caída de Ingresos Brutos (-14,4%). El noveno mes del año siguió con la tendencia que se arrastra desde que gobierna en el país Javier Milei y en la provincia Alfredo Cornejo: diciembre (-9,8%), enero (-10,2%), febrero (-12,4%), marzo (-9,2%), abril (- 13,5%), mayo (-9%), junio (-10,4%), julio (-15,3%), agosto (-11,3%) y septiembre (- 9,7%).

“Esto se contrapone a lo observado a lo largo del año 2023, que mostró una evolución positiva. La dinámica observada, sostenida en el tiempo, condicionaría el erario provincial y la ejecución del gasto”, advirtieron desde CEPA.

Al analizar impuesto por impuesto, se observa que el rubro que, en mayor medida, explica la caída interanual de recaudación tributaria responde a Ingresos Brutos, por el volumen que representa sobre el total de la recaudación (80%). Desde CEPA entienden que el retroceso del 14,4% es el reflejo de la caída de la actividad económica.

En tanto, la disminución en la recaudación real también alcanza al Impuesto Inmobiliario (-6,6%). Mientras que los rubros que registran un incremento son Sellos (11,7%), Automotor (25,4%) e Ingresos Varios (10,2%).

La situación fiscal de Mendoza

El análisis de la ejecución presupuestaria muestra que durante septiembre de 2024 el resultado fiscal operativo del Sector Público de la provincia de Mendoza fue superavitario y alcanzó los $19.443,41 millones. Pero después de la amortización de deuda, el resultado financiero es deficitario por -$29.432,50 millones.

Como explicaron desde CEPA, el análisis se hizo en base a los datos de ejecución presupuestaria publicados por la Secretaría de Hacienda, pero -en este caso- siguen el criterio de base devengado.

Los ingresos, con un total de $294.704,60 millones, cayeron 15,2% en términos reales debido a disminuciones en casi todos los rubros, producto de la abrupta disminución de la recaudación provincial debida al nivel de actividad económica (-24,9%), y a un descenso de los Recursos de Origen Nacional (-6%).

Los gastos, con un total de $275.261,19 millones, también decrecieron (-27,2%), con reducciones en casi todos los conceptos, entre las que se destacan -por su peso relativo- los rubros Personal (-22,7%), Transferencias a Municipios (-16,2%) y Trabajos Públicos (-48,7%). La recaudación de Mendoza. Cuadro: CEPA

Por qué baja la recaudación

Como ya lo habían explicado a MDZ al conocer los números del primer semestre de 2024, la baja en la recaudación es consecuencia de las decisiones de las autoridades de aliviar a ciertos sectores y contribuyentes, como parte de la política tributaria local. “Dentro de lo que puede parecer una mala noticia, fue una decisión de política tributaria”, había declarado Victor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza.

“El año que viene va a ser el octavo año sin suba de alícuota de ingresos brutos y con disminución de alícuota de sellos. Con lo cual aspiramos a que la recaudación venga por el aumento de la base imponible y por la recuperación de la actividad. Nosotros no podemos agregar leña al fuego, no podemos subir impuestos en un escenario de no crecimiento”, había dicho el funcionario sobre cómo se podría mejorar la recaudación provincial.