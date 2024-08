La recaudación de Mendoza cayó 10% en el primer semestre: qué hará el Gobierno para recuperarla

La provincia de Mendoza enfrentó en el primer semestre de este año una caída del 10% en su recaudación respecto al mismo periodo de 2023, en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, de acuerdo a las cifras oficiales compartidas por el Ministerio de Finanzas y Hacienda. Esto implicó que en el periodo de enero a junio de 2024, las arcas provinciales recibieron $24.579 millones menos por mes que el año pasado.

En el informe se detalla que en junio de 2024, la Administración Pública Provincial recaudó $236.840 millones en concepto de ingresos de origen nacional y provincial. Por lo primero, obtenidos por el régimen de coparticipación nacional, Mendoza recibió $142.177 millones. En tanto, la Provincia recaudó $66.007 millones por el impuesto sobre los ingresos brutos, $14.000 millones de regalías, $7.969 millones del impuesto a los sellos, $3.503 millones de automotor, y $2.208 millones de impuesto inmobiliario.

Si nos centramos en el acumulado del primer semestre, los ingresos nacionales experimentaron una caída del 11% en términos reales, la cual estuvo signada por una marcada disminución en la recaudación de impuesto a las ganancias a trabajadores en relación de dependencia, impulsada en el último trimestre de 2023 por el gobierno anterior, y por la menor recaudación de IVA. Para Mendoza, esta situación se tradujo en una merma de $16.599 millones mensuales en sus ingresos.

Por su parte, los ingresos de origen provincial se redujeron un 8% en términos reales en los seis primeros meses del año. En este punto, se dio un descenso de 8% en la recaudación de ingresos brutos, el principal tributo local, lo cual equivale a una disminución de los ingresos provinciales de $5.507 millones mensuales respecto al año 2023.

Una excepción dentro del abanico de descensos fue el de las regalías, los segundos ingresos locales en importancia. En este caso, se dio un aumento de 12% con respecto a los primeros seis meses de 2023 (+$1.431 millones mensuales), principalmente por la extracción de hidrocarburos.

En tanto, la recaudación de sellos tuvo una caída de 25% (-$1.903 millones mensuales), mientras que los ingresos por impuestos patrimoniales tuvieron una caída en términos reales, pese a que el cumplimiento de los contribuyentes se mantuvo en niveles similares al primer semestre de 2023. Los recursos percibidos por impuesto automotor se redujeron 7% (-$468 millones mensuales) y la recaudación de impuesto inmobiliario bajó 23% (-$889 millones mensuales).

La caída de la recaudación en Mendoza en el primer semestre. (Captura de pantalla)

Por qué bajó la recaudación provincial

Desde el Gobierno de Mendoza entienden que la baja en la recaudación provincial durante el primer semestre es, en parte, consecuencia de las decisiones de las autoridades de aliviar a ciertos sectores y contribuyentes, como parte de la política tributaria local. Así lo explicó a MDZ el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

Haciendo foco en los recursos provinciales, la baja en la recaudación de ingresos brutos y sellos, para Fayad se explica, por un lado, en la caída de la actividad económica, sobre todo en lo comercial y las entidades financieras. Por el otro, la baja en las alícuotas también ha jugado en la ecuación.

“Eximimos muchísimas actividades y bajamos muy fuerte las alícuotas de operaciones que son muy grandes, por ejemplo, todo lo que es transferencia de vehículos, inscripción de vehículos de 0 km y transferencia de vehículos usados. Y eso explica mucho la baja del sellado, como así también lo explican los contratos de empresas financieras. Nosotros tenemos exentos todos los créditos a la actividad productiva y créditos hipotecarios”, argumentó el Ministro.

Para Fayad, esta baja en la recaudación del mayor tributo local y en los sellos, que tuvieron la mayor merma porcentual, “dentro de lo que puede parecer una mala noticia, fue una decisión de política tributaria”.

En lo que respecta a los impuestos patrimoniales, la recaudación de este tipo de tributos se redujo como consecuencia de la aceleración inflacionaria experimentada en los últimos meses. Es que en el impuesto automotor el 91% de los automotores se vieron beneficiados por un tope de incremento, fijado para este año en 152%, con una inflación interanual que en los primeros meses de 2024 estuvo siempre por encima de 260%, de acuerdo a la explicación oficial. Por su parte, el impuesto inmobiliario se vio afectado por las actualizaciones en los avalúos por debajo de los niveles de inflación observados.

“Elegimos hacer el impuesto más pagable, es decir, en términos reales. Aunque no parezca, y aunque a las familias y a las empresas les cueste pagarlo, en términos reales, los impuestos patrimoniales vienen cayendo hace cuatro años porque ha habido topes. Estos topes han hecho que la mora no solo no crezca, sino que disminuya”, argumentó Fayad.

En este sentido, sostuvo que la baja que se esperaba para estos impuestos por el efecto de la “licuación” era de alrededor de 15%, pero que el promedio se ubicó en el 10%, por lo que se entiende que bajó la morosidad.

Asimismo, en la recaudación de las regalías el aumento está relacionado con el aumento de tipo de cambio oficial de finales de 2023, ya que el tributo está atado a la cotización oficial del dólar. La caída de la actividad económica y los decisiones tributaria de Mendoza han influido en la baja de la recaudación.

Cómo “corregir” la menor recaudación en Mendoza

Aunque prefirió no hacer análisis sobre lo que podría llegar a pasar con la recaudación provincial para el segundo semestre, Víctor Fayad reconoció que, al menos el mes de julio, tendría una caída menor a la que se viene viendo en los primeros seis meses del año.

Sobre el caso de ingresos brutos, opinó: “En el último mes, no digo la palabra repunte porque sigue siendo negativa, pero es un poco menos negativa. Depende mucho de la caída en la recaudación del sector comercio y de entidades financieras. La demanda crediticia se ha recuperado en el último mes, pero los primeros seis meses fueron muy malos. Y mismo el consumo, que con la inflación del último semestre del año pasado y los primeros meses de este año, hubo un impacto”.

El responsable de la cartera de Finanzas y Hacienda plateó que son varios los escenarios que se manejan de cara al segundo semestre, pero que el resultado dependerá principalmente de lo que suceda con la actividad financiera y comercial. “Sospecho que el segundo semestre, por lo menos por lo que se ve en julio, no es tan malo como el primero. No por eso significa que no sea malo”, completó.

Con la discusión del presupuesto a la vuelta de la esquina, poder saber con cuántos recursos contarán las arcas provinciales será de vital importancia. Sobre este aspecto, Fayad adelantó que el Gobierno de Mendoza no planea aumento en los impuestos ni creación de nuevos, sino que la clave pasará por una probable recuperación de la actividad económica y la corrección de los topeos de los impuestos patrimoniales.

“El año que viene va a ser el octavo año sin suba de alícuota de ingresos brutos y con disminución de alícuota de sellos. Con lo cual aspiramos a que la recaudación venga por el aumento de la base imponible y por la recuperación de la actividad. Nosotros no podemos agregarle leña al fuego, no podemos subir impuestos en un escenario de no crecimiento”, declaró Fayad.

Para la corrección de los topeos para el impuesto automotor, el referente Hacienda y Finanzas reconoció que aún no está definida la estrategia que aplicarán, pero que sí se hará un cambio por las “distorsiones” que se han generado entre lo que paga un auto con tope y uno que no lo tiene.

Asimismo, en el inmobiliario, el Gobierno cuenta con nueva información, obtenida a partir del relevamiento de imágenes, lo que podría darle nuevas perspectivas sobre el valor de la tierra y mejoras realizadas, lo que tendrá impacto en lo que paga cada contribuyente. “Es por ahí donde tenemos que ir, tratar de bajar los impuestos distorsivos, como ingresos brutos y sellos y acomodar lo patrimonial”, añadió el funcionario. La provincia realizará correcciones en los impuestos patrimoniales para eliminar distorsiones.

Qué pasará con la recaudación nacional

El plano nacional todavía se presenta un tanto incierto para la Provincia. “El paquete fiscal todavía no se empieza a ver en la recaudación. No sabemos cuándo se va a empezar a ver. Si llega a impactar de manera plena, sí va a ser una mejora. Pero otra gran parte de la coparticipación es el IVA, y una vez más, depende de la actividad. Y si la actividad no se recupera, esto va a seguir cayendo”, anticipó Fayad.

“El año cerrará con una caída un poco menor a la del primer semestre, pero no va a dejar de ser una caída. Son contextos complicados en términos de recaudación”, reconoció el Ministro. Y sobre sus expectativas, hizo foco en la idea de una recuperación: “Lo que todos esperamos es que esto mejore”.

Por último, aclaró que para poder proyectar necesitan definiciones de las autoridades nacionales: “Para nuestro presupuesto, tanto para gasto como para recaudación, tomamos las pautas macrofiscales que define el Gobierno Nacional, que formalmente las tendremos a fines de agosto. Ahí vamos a tener una base cierta sobre la que proyectar el año que viene”, cerró Fayad.