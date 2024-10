El Gobierno confirmó una desregulación clave de la AFIP para las importaciones

El ministro de Desregularización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó este miércoles por la mañana que se elimina el “valor criterio” y la “estampilla verde” que se aplicaba para las importaciones de algunos bienes, “para bajar el costo argentino", explicó.

Sobre el "Valor Criterio", el funcionario explicó que "si importabas un producto de estos sectores la normativa te castigaba por partida doble. Por un lado, te mandaba a un canal rojo que era carísimo, porque implicaba una extensa verificación en puerto de la mercadería ($$$). Si, además, el VC era mayor al precio declarado te obligaban a integrar una garantía por los impuestos potenciales derivados de la diferencia entre tu precio y el VC".

Sturzenegger calificó lo existente hasta ahora como un "absurdo" y argumentó: "¿Cuántas veces se gatilló esta garantía?: ¡Nunca! Sí, cero. Mientras tanto, ¿cuántas importaciones sufrieron el sobrecosto de contratar esa garantía que duraba años?: el 100% de los productos que tenían VC. Es obvio que el objetivo no era asegurarle los fondos a AFIP, sino encarecerle los costos a todos los argentinos".

"En algunos sectores este costo era muy alto porque el VC estaba inflado. Para las Pymes era más grande porque la garantía era más cara. Los costos administrativos para las firmas, además, eran gigantescos. Y claro, siempre había un paso más que era una fuente de corrupción. Todo esto desaparece a partir de la resolución 5582/24 publicada hoy", cerró el economista.

También se derogan “las estampillas verdes” que se aplicaba a algunos productos desde 1987, y que “aseguraba que se había pagado los derechos de importación”, explicó la titular de la AFIP, Florencia Misrahi. Al respecto, Sturzenegger agregó este miércoles que "no cumplían ningún rol útil, pero que también implicaban costos innecesarios para la Aduana y para las firmas".

La directora de Coordinación y Evaluación Operativa de la Aduana, Gladys Morando aclaró que esto "no implica que no se sigan haciendo controles" para evitar el contrabando, sino que los mismos "se pueden realizar después" de ingresadas las mercaderías. En ese sentido, agregó que "no cambia en nada los debidos controles sobre sub facturación o sobre facturación”, los cuales podrá hacer la AFIP a través de otros medios.