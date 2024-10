Una automotriz anticipa qué va a pasar con los precios de los autos en 2025

El Director Comercial de Volkswagen Argentina, Martín Massimino, analizó, en diálogo con MDZ, la evolución de las primeras semanas de ventas de la nueva pickup Amarok, cuánto crecerán las importaciones de 0km, la expectativa de mercado para 2025 y qué pasará con los precios de los autos el año que viene.

- La Amarok tiene dos meses en el mercado desde su lanzamiento. ¿Cuál es el balance que hacen?

- El balance es muy positivo. Nosotros empezamos la producción para Argentina en el mes de julio, en la segunda quincena, y en lo que va desde entonces le facturamos a la red de concesionarios más de 6.000 unidades. El primer mes completo de ventas fue septiembre, donde patentamos más de 2.200 unidades. Estamos en el segundo puesto en el segmento de pickups, casi con un 30% de participación.

Martín Massimino.



- ¿Cómo va a terminar el mercado general este año y cuáles son las proyecciones para el 2025?

- El mercado del 2024, en autos más livianos, va a a terminar en alrededor de 390.000 unidades. Sin dudas, el año que viene va a ser un año bueno, de crecimiento. En 2023 terminamos en 425.000. Estimamos que la industria va a ser mejor que el 2023. Si anualizamos los últimos meses estamos en un mercado de 440.000 unidades. Ese es el piso que vemos para el año que viene. Estamos analizando hasta dónde puede llegar, pero creemos que va a ser un año de despegue.

- Ahora que hay libre importación y está creciendo la oferta de SUV, ¿qué puede pasar con el segmento de las pickups?

- Cuando uno analiza la historia, previo a la pandemia, el segmento de las pickups medianas era de 13%. A partir de ahí, empezó a crecer por arriba de lo natural. Ahora que el mercado se está normalizando, sigue siendo un segmento que pesa el 20%. La Argentina es un país ‘picapero‘. Cinco de las seis marcas de volumen producen pickups en el país. Y nuestra mirada es que el segmento de las pickups, si bien no va a llegar al 25% que tuvo en los últimos tres años, tampoco va a volver al 13%. Va a estar más cercano al 20% que al 15%.

- Ya no hay trabas para importar. ¿Cómo evolucionó el mix de importación de Volkswagen y qué esperan para el año que viene?

- Nosotros tenemos dos vehículos de volumen producidos en el país. Tal vez no es lo que repite en el resto de las marcas. Por ese motivo, somos muy fuerte en ventas de vehículos nacionales. Al mismo tiempo, hemos incrementado el volumen de importación. Hoy estamos en un 50% y 50% entre nacionales e importados. El año pasado estábamos con 70% de nacionales. Entendemos que, por esto de tener dos vehículos de producción nacional que hacen volumen, vamos a estar en este equilibrio o corriéndose un poquito para el lado de los importados, pero no mucho. Si se compara contra el año pasado, se empieza a ver el efecto. El mercado también pasó de alrededor de 70% nacional a 50% y todavía todas las marcas no han mostrado toda su oferta. Con el el paso de los meses creo que vamos a volver a lo que fue entre 2015 y 2019, cuando el volumen de importados era de 65% del mercado.

- Con este mercado que se normaliza y la mayor oferta de importados, ¿qué va a pasar con los precios?. La gente se queja de que los autos están caros.

- Los primero que tenemos que hacer en nuestra industria es volver al crecimiento y a mayor niveles de volumen. El volumen del primer semestre de este año y los últimos años son mínimos históricos. Hay que ir a 20 años atrás para encontrar volúmenes de mercado de 400.000 autos. Estos últimos meses se está mejorando y eso es lo que tiene que pasar. Al tener más volumen y más oferta nos va a permitir también tener una industria con precios más competitivos y así beneficiar el acceso al auto al cliente. En los últimos meses hemos tenido una baja en las tasas de interés que nos permitió tener productos financieros mucho más atractivos. Ese es uno de los elementos que está haciendo que la industria crezca. Se están empezando a dar las condiciones para eso. Ya los aumentos de precios se han reducido.

- Se redujo el Impuesto PAÍS y tuvo un impacto positivo en los precios. ¿Qué puede pasar a partir de diciembre cuando se elimine?

- El Impuesto PAÍS es importante, pero para nuestra industria hay una combinación de variables impositivas que nos impactan y también la claridad de los plazos de pagos. Se están dando pasos correctos hacia la baja de impuestos y eso sin duda va a mejorar la oferta de productos y la competitividad y le va a permitir a más clientes acceder a un 0km