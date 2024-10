Más dólares: crecen un 26% las exportaciones agroindustriales

Aunque las estadísticas de este año parten de una base baja por la sequía de 2023, las e en 2024 crecieron de manera vertiginosa.

Según el último Informe Mensual de Exportaciones por Complejos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el país registró un incremento interanual del 26%, totalizando ingresos de US$ 3943 millones, lo que representa un aumento de US$ 819 millones respecto al mismo mes del año pasado.

Fueron en total, US$ 6061 millones extra en los primeros nueve meses del año, lo que implicó un incremento del 21% interanual, con los complejos de soja, trigo y maíz a la cabeza, pero con cultivos como la cebada, el girasol y las legumbres con crecimientos moderados.

Las economías regionales mejoran sus exportaciones. Walter Moreno/Mdz

Además, un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó que las exportaciones de las economías regionales alcanzaron US$ 8649 millones en el período octubre 2023-septiembre 2024, estableciendo un récord desde enero de 2023. Las importaciones del sector sumaron US$ 791 millones, lo que resultó en un superávit comercial de US$ 7858 millones.

El "Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales" de CAME reportó un incremento interanual del 29,1% en el valor exportado y un aumento del 26,5% en el volumen, que sumó un total de US$ 1948,8 millones adicionales y 1,5 millones de toneladas en el comercio exterior.

El precio promedio de exportación de los productos de estas economías se situó en US$ 1230 por tonelada, reflejando una recuperación tras tres años de sequías y heladas tempranas que afectaron los niveles de producción.