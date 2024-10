Una automotriz revela la cantidad de impuestos que se paga para comprar un 0km

Durante la presentación de la nueva BMW X2 (Ver nota), la CEO de la compañía, Ivana Dip, dialogó con MDZ. Habló del mercado, del mejor escenario para importar vehículos y del tema impositivo. "En promedio, nuestros modelos pagan 60% de impuestos", dijo. También se mostró optimista respecto al impacto que tendría el blanqueo lanzado por el Gobierno en la demanda de autos premium.

- Con la flexibilización de las normas para importar, ¿el segmento de los autos premium terminará el año en alza?

- En lo que es volumen vamos a estar por arriba del año pasado. No vemos una explosión, pero sí vemos un crecimiento. Nuestro gran cambio es en cuanto a la gama. En los años anteriores teníamos una gama más limitada. Sobre todo porque había productos con ciertos valores que el pago al exterior se hacía más complejo. Si bien todavía no están liberadas del todo las condiciones de pago – bajó de 180 días a 60 días – son muchísimos mejores. Esto nos permitió ampliar la gama. Toda la Serie X, del 1 a la 7, está de regreso. En los últimos años, de X4 para arriba no las habíamos tenido presente en el mercado.

Ivana Dip.

- ¿Cuál es el motivo para que las ventas no crezcan fuerte con esta mayor apertura?

- Tenemos un peso muy grande por el Impuesto Interno. Toda nuestra gama está afectada por este impuesto. Incluso, lo que estamos viendo a futuro es que si siguen así las bases imponibles y el nivel de impuestos, tampoco hay en nuestro entry model, el X1, oportunidad de sacarlo del Impuesto Interno. Nosotros no pedimos que eliminen el impuesto sino que tenga niveles razonables.

Hoy, en la primera franja, es de 25% y en la segunda de 54%. Estos niveles estaban pensado para una brecha del 100% o más. Gracias a que macroeconómicamente hay cosas que están evolucionando positivamente, como la baja de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio, la brecha se está reduciendo y es muy bueno. Lo celebramos. Pero en este contexto, el Impuesto Interno quedó en niveles muy elevados.

En nuestros modelos, en promedio, el 60% del precio es de impuestos. En el caso de iX2, que paga la segunda escala de Internos, el porcentaje es mayor. Esta es la mayor limitante para volver a los niveles normales no sólo de BMW sino de todas las marcas premium.

- ¿Cómo impacto en los precios la baja del Impuesto PAÍS?

- A nosotros no nos impacta porque para poder pagar deuda antigua (NdR: la deuda que menciona es la generada durante el gobierno anterior que obligó a las a empresas a utilizar dólares propios para poder importar por falta de divisas en el Banco Central) no estamos accediendo al MULC.

Para poder pagar tuvimos que ir a un esquema de dólar propio. Al hacer eso, no nos impacta la baja del Impuesto PAÍS sobre el dólar oficial. Algo deseable sería que eliminen los plazos para poder operar al pasar del CLL al MULC que son de 90 días. Decirle nuevamente a la casa matriz que por 90 días no vamos a pagar no son mensajes buenos, después de haber regularizado la situación.

- ¿Esperan mayor demanda de personas que entraron al blanqueo?

- Es una medida que siempre colabora. Sabemos que en la Argentina, la gente común que tiene ingresos en blanco y que, en muchos casos, lo tuvo que llevar fuera del mercado porque no tenía posibilidad de ahorrar en dólares, vuelve rápidamente porque es gente que no le interesa tener una economía en negro. Con un blanqueo que hasta 100.000 dólares no tiene ningún tipo de penalidad creemos que es muy beneficioso para el perfil nuestro de clientes.

- ¿En la red de concesionarias ya perciben más consultas por el efecto blanqueo?

- Sí. Es así. Es algo positivo porque, además, macroeconómicamente creo que es bueno que regresen esos dólares al sistema y, en nuestro caso, eso puede ser un incentivo.

- ¿Por la eliminación del beneficio en patentes para vehículos híbridos o eléctricos que impulsan en la Ciudad de Buenos Aires, la gente puede dejar de comprar este tipo de autos?

- Probablemente lo compre igual, pero es un mensaje que no es positivo para el cliente. El crecimiento de las ventas de vehículos electrificado fue por un esfuerzo tripartito entre las automotrices, la infraestructura y los incentivos del Gobierno. Sé que todos los bloques de los partidos tienen proyectos referidos a la electromovilidad. En ese sentido sería buen que tuviera un marco de legislación para incentivos para estos vehículos en general.