Emilio Ocampo: "El Gobierno hace todos los días algo en la dirección correcta"

El economista Emilo Ocampo llegó a Mendoza para participar junto Alfredo Romano, director de Economía y Finanzas en Romano Group, de una charla para analizar los “Primeros 10 meses de gobierno: logros, urgencias y desafíos de la economía argentina”.

Los autores de “Argentina dolarizada”, en uno de los salones del Park Hyatt Mendoza y ante un selecto grupo de invitados, charlaron de temas de vital importancia para la economía argentina, como el proceso desinflacionario, los controles de capitales, el cepo y la dolarización.

El proceso de desinflación

Para quien fue asesor de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023, “ahora empieza la parte más difícil” sobre el control de los precios de la economía. “Todo el mundo coincide que salir de una hiperinflación es relativamente fácil, la parte más difícil es estabilizar en niveles bajos”, advirtió.

En este sentido, aseguró que “el Gobierno ha hecho un trabajo extraordinario en términos de cambiar las expectativas”, porque en la economía “son casi todo”. Asimismo, consideró que la “estrategia adoptada está teniendo resultados positivos”. De todas maneras, consideró que “falta por hacer todavía” y que el país debe dirigirse “hacia inflaciones normales”.

Ocampo, que también es historiador, planteó: “Argentina se distingue en el mundo no sólo por tener a Messi, por tener grandes deportistas, ahora lo tenemos a Colapinto, sino que somos el país que desde el año 60 hasta hoy ha tenido más años en recesión y más años con inflación elevada. Entonces tenemos mucho por hacer y sería un error, yo creo, caer en la trampa del exitismo”.

Por su parte, el director de Economía y Finanzas en Romano Group coincidió con Ocampo pero recalcó que “estos niveles inflacionarios que estamos viendo en la actualidad tienen algunos signos de alerta”. Por caso mencionó dos: por un lado, la “caída muy fuerte de la actividad económica” y qué pasaría con el país si todo los sectores comienzan a crecer y expandirse dentro de una infraestructura limitada; y por otro lado, los controles de capitales que hoy rigen en el país y qué pasará con el tipo de cambio cuando estos ya no existan.

En este sentido, Romano destacó que la meta de un dígito en la inflación anual es la normalidad para los inversores y otros países del mundo. Sin embargo, este objetivo no es viable lograrlo de un día para otro: “En Argentina no vamos a inventar la pólvora, si vos vas a este tipo de régimen para bajar la inflación, llegar a un dígito va a costar por lo menos cinco años”, sentenció.

Alfredo Romano, director de Economía y Finanzas en Romano Group. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La salida del control de capitales

Más allá de considerar que el Gobierno va en el rumbo económico correcto con sus decisiones, Ocampo advirtió que “el exitismo es muy peligroso en la Argentina” y que hay que “ser realistas respecto a lo que se necesita en el país: “un cambio de régimen creíble”.

Respecto a la salida del control de capitales, el economista explicó que el cepo no es algo monolítico y que existen muchas maneras de ir relajando el cepo en el país. “El gobierno juzga que en este momento no puede levantar el cepo. Tendrán la información que manejan, datos que tienen, que quizás nosotros no conocemos, y juzga que no es el momento de hacerlo. Pero creo que el problema del cepo es que genéricamente, los controles, generan una dinámica que es siempre autopreservante. Los controles no tienen en sí mismos ninguna dinámica a ser levantados. Por el contrario, los controles tienden a reforzarse y a veces es difícil y hay miedo a la libertad”, opinó.

“Este es un gobierno que ganó las elecciones con un programa de libertad y creo que lo consistente es ir avanzando lo más rápidamente para levantar, porque el tipo de cambio nominal que es el que fija el gobierno, es el ingrediente clave del tipo de cambio real que es el precio más importante de la economía”, sumó Ocampo.

Por su parte, Romano, haciendo un repaso por la historia del país, aseguró que no es factible que se salga del cepo si no están dadas las condiciones. Asimismo, expresó: “Creo que el gobierno, teniendo en cuenta que estamos a 12 meses de una elección, no va a tomar ninguna decisión que le implique un riesgo electoral”.

“Lo que vemos nosotros desde Romano Group, es que la Argentina no tiene ninguna capacidad hoy, en el corto plazo, de salir de los controles capitales. Creemos que es un error absoluto plantearlo y que realmente se lleve adelante”, opinó Alfredo Romano. Emilio Ocampo, Rodolfo Vargas Arizu y Alfredo Romano. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Qué pasaría sin cepo

Para Emilio Ocampo, la pregunta más importante no es cuándo va a terminar el Gobierno con el cepo cambiario, sino qué pasará en el país una vez que se tome esa decisión. “Sería un clarísimo error endeudar a la Argentina para sostener una paridad cambiaria. Desde el 2019 hasta hoy, la intervención cambiaria ha costado 40.000 millones de dólares. Eso es directamente deuda pública”, advirtió el economista.

“Hay múltiples desafíos que enfrenta la economía argentina, múltiples, que enfrenta este gobierno. Quizás lo que me da un poco de espacio para ser cautamente optimista, es que veo al gobierno todos los días haciendo algo en la dirección correcta. Esto es muy importante”, enfatizó.

En este sentido, Alfredo Romano resaltó “muchas batallas del corto plazo ganadas” como “el ajuste fiscal de casi seis puntos siendo minoría”, o que “el Banco Central ha comprado más de 18 mil millones de dólares de reservas”. De todas maneras, coincidió con Ocampo en que no hay que cegarse por el existismo. La presentación se hizo para un selecto grupo de invitados. Foto: Romano Group

Actividad económica y elecciones

Un detalle que no pasó inadvertido para los expertos es que la gestión de Javier Milei deberá enfrentar en 2025 un proceso electoral legislativo, lo que puede modificar todo el panorama. Teniendo en cuenta este marco, Ocampo expresó: “El gobierno, en la ley de presupuesto, pronostica un crecimiento del 5% del PIB y los economistas en general lo validan. Yo creo que es factible. Otra buena noticia es que ya hay piso para la actividad económica, la mala es que seguimos muy cerca de allí y no estamos despegando con tanta rapidez”.

De todas maneras, advirtió que “el año que viene va a ser un año difícil” y que la recuperación de la actividad va a permitir mejorar el tema impositivo del país. Asimismo, aseguró que, más allá del resultado de las elecciones, este seguirá siendo “un gobierno en movimiento”.

En tanto, Romano consideró que “el tema energético es superauspiciante”, así como las lluvias en la zona núcleo son un buen indicador para la actividad agropecuaria, “un generador de dólares legítimos” y de mayor recaudación. Otro factor positivo para la reactivación económica puede ser el proceso de reducción de tasa en Estados Unidos. “Es algo que externamente puede facilitar que la recuperación económica sea a niveles del 4, 4,5%”, señaló. Emilio Ocampo fue asesor de campaña de Javier Milei en 2023. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Dolarización

El cierre de la charla estuvo centrado en una reflexión sobre la dolarización. “Sigo convencido que Javier (Mieli) sigue totalmente convencido que la dolarización es una política de Estado que puede resolver la indisciplina monetaria en la Argentina”, lanzó Romano.

De todas maneras, señaló que “es muy difícil aplicar un esquema de dolarización cuando venía de un gobierno con minoría en las cámaras y con un desastre monetario que te había dejado la otra gestión”. “Si no hay un shock económico, la dolarización posiblemente no sea factible”, afirmó y consideró que “no están dadas las condiciones políticas” para llevar adelante la dolarización.

Por último, Ocampo hizo dos observaciones: “Lo que probó el último experimento de la convertibilidad es que atarse al dólar con una caja de conversión es algo que nuestros políticos saben muy bien cómo destruir, con lo cual no es una opción”, fue la primera observación.

En segunda instancia afirmó que la economía argentina no es bimonetaria como suele pensarse, sino que ya está dolarizada. “La mayoría de los precios de la economía están dolarizados”, más allá de eso, señaló: “El país de América Latina en donde hay más antinorteamericanismo es la Argentina. Somos el país que tiene el sentimiento más anti-Estados Unidos y eso está en las encuestas”.

“La realidad es que la gente tiene dólares. Y la incongruencia entre una economía dolarizada y un régimen monetario donde nos quieren imponer un peso, genera costos de transacción inmensos”, advirtió y marcó que en cada “ida y vuelta del mercado” se pierde un 5%.

Finalmente, Ocampo aseguró que en el país ya existe una dolarización endógena y que lo único que se necesitaría es darle curso legal a la divisa estadounidense. “El presidente hablaba de la dolarización endógena que iba a llevar a la economía. Eso ya ocurrió, por eso estamos dolarización. Lo que se necesita ahora es la dolarización exógena. ¿Qué quiere decir? No imponerle a la gente el dólar, sino simplemente darle curso legal”, completó el experto.

Una nueva etapa para Romano Group

Con más de 40 años de trayectoria en Mendoza, la consultora Romano Group anunció durante el encuentro la creación de las nuevas unidades de Estrategia & Gestión de Proyectos, y Public Policy, que se suman a las áreas ya existentes de Economía & Finanzas y Auditoría & Impuestos.

“Empresas y gobiernos enfrentan el desafío de gestionar en contextos de alta incertidumbre y cambios vertiginosos. En Romano Group sabemos gestionar la complejidad para hacer que las cosas pasen. Con nuestra metodología de gestión de proyectos coordinamos múltiples equipos y procesos organizacionales complejos. Generamos ahorros y eficiencias, profesionalizando los procesos y asegurando resultados tangibles”, destacó Florencia Romano, directora de Public Policy, Estrategia & Gestión de Proyectos de la consultora. Florencia Romano, Vicente Alfredo Romano, Susana Pezzutti y Alfredo Romano. Foto: Romano Group

Romano es ingeniera industrial con más de 20 años de experiencia en empresas y en el sector público. Fue la primera mujer en asumir la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados de la Nación, donde entre 2015 y 2019 logró ahorros por dos mil millones de pesos y una reducción del 80% de los tiempos administrativos. Entre 2021 y 2023, Romano también se desempeñó como secretaria administrativa de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En el sector privado, trabajó en empresas como Impsa, donde se desempeñó en el sector de centrales hidroeléctricas, y Falabella, donde trabajó en las áreas de compras y ventas.

La unidad de Public Policy amplía la cartera de la consultora, con nuevos servicios que incluyen planificación estratégica, gestión del cambio y liderazgo colaborativo, y la implementación de modelos de gestión por resultados. Por su parte, la Unidad de Estrategia & Gestión de Proyectos brinda asesoramiento a empresas en la implementación eficaz de proyectos estratégicos, coordinando múltiples equipos y procesos organizacionales complejos.