Blanqueo de capitales: en la nueva etapa, se espera que el 40% de los dólares vuelvan al colchón

Con la prórroga oficializada por el Gobierno nacional, el blanqueo de capitales atraviesa un gran momento. De hecho, gracias al Régimen de Regularización de Activos, los depósitos en dólares están en su nivel más alto en 5 años, que hasta el 24 de septiembre -último dato disponible- totalizaba un aumento de U$S 7.806 millones. Incluso, las reservas brutas del Banco Central superaron los U$S 29.000 millones.

Ahora bien, con las recientes modificaciones, se inicia una nueva etapa, ya que quienes blanquearon su dinero durante septiembre, ya pueden sacarlo de las Cuentas Especiales de Regularización de activos (CERA). Y aquí se abre el interrogante de si los dólares declarados quedarán dentro del ecositema financiero o se optará por la técnica de "guardarlos debajo del colchón".

“El principal incentivo a ingresar en el blanqueo es el principal efecto del blanqueo en sí mismo: el tapón fiscal. Eso implica que el contribuyente que tenga en su historial cualquier irregularidad impositiva, al participar del blanqueo queda exento de cualquier investigación hacia atrás. Todo queda completamente regularizado”, dijo en diálogo con Infobae la socia del departamento de Impuestos de BDO Argentina, Alejandra Sarni.

Javier Milei avanza a paso firme con el blanqueo de capitales.

Y completó su idea explicando que pese a perder rentabilidad, podrían esperar sobre el dinero que hasta el momento se mantenía improductivo, y luego sacarlo de los bancos.

“No va a ser todo junto a partir de hoy (por ayer) pero sí va a haber retiro de depósitos, estimamos que podría llegar a salir hasta 40% de lo que ingresó”, afirmó Sarni.

En este sentido, desde Aurum Valores analizaron en diálogo con el portal que “si se quedaran todos los depósitos en dólares del blanqueo en el sistema y los bancos decidieran volver a tener prestado el 37% de los depósitos del sector privado, la capacidad prestable adicional fruto del blanqueo del sistema financiero local sería de más de 3.000 millones dólares”.

Las 6 claves de la prórroga del blanqueo

Desde ayer se extendió el plazo para regularizar activos no declarados, uno de los instrumentos con los cuáles el Gobierno buscar captar dólares. El especialista Sebastián M. Domínguez CEO de SDC Asesores Tributarios, detalló las 6 claves que definen esta prórroga y su impacto para quienes desean adherirse al blanqueo.

¿Hasta cuándo se puede blanquear dinero en efectivo?

El plazo para depositar dinero en efectivo se extendió hasta el 31 de octubre de 2024. Originalmente, este vencía el 30 de septiembre de 2024.

Los fondos deben depositarse en:

1) Cuenta CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos), si el dinero está en Argentina.

2) Cuenta bancaria en una entidad financiera del exterior, si los fondos están fuera del país.

A partir del 1 de noviembre de 2024, ya no será posible regularizar dinero en efectivo.

Si se deposita el dinero en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024 ¿Cuándo se lo podrá retirar?

El dinero depositado en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024 podrá retirarse a partir del 1 de octubre de 2024. Sin embargo, si lapersona realiza un retiro total o parcial, ya no podrá seguir depositando nuevos fondos en la cuenta CERA. Luis Caputo aspira a que se exterioricen hasta U$S 40.000 millones.

En este sentido, Dominguez ejemplificó: "Si depositaste US$ 50.000 en la cuenta CERA durante septiembre de 2024 y el 10/10/2024 realizas un segundo depósito de U$S 20.000, pero el 11/10/2024 decidís retirar U$S 10.000 de los U$S 50.000 iniciales, a partir de ese momento ya no podrás realizar más depósitos en la cuenta CERA. Sin embargo, podrás retirar los U$S 40.000 restantes depositados en septiembre hasta el 31/10/2024. Los U$S 20.000 depositados en octubre podrán retirarse a partir del 1/11/2024".

Si se deposita el dinero en una cuenta CERA en octubre, ¿Cuándo se lo podrá retirar?

El dinero depositado en una cuenta CERA durante octubre podrá retirarse a partir del 1 de noviembre de 2024.

Blanqueo de efectivo superior U$S 100.000 ¿El banco va a retener el 5%?

Depende. Si la persona regulariza más de U$S 100.000 y le da el destino que establece la ley y la reglamentación hasta el 31 de diciembre de 2025, no se aplicará la retención del 5% del impuesto del blanqueo.

Sin embargo, si se retira el dinero antes de esa fecha, se aplicará el 5% del impuesto sobre el monto retirado.

¿La prórroga de la primera etapa del blanqueo es solo para dinero en efectivo?

No, la prórroga de la primera etapa del blanqueo aplica tanto para dinero en efectivo como para cualquier otro tipo de bienes que se pueden regularizar.

¿Cómo quedaron las fechas de las tres etapas del blanqueo?