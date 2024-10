Blanqueo de capitales: Javier Milei recibió datos de 145.000 cuentas de argentinos en Estados Unidos

El presidente Javier Milei comenzó el mes con una agenda caliente. Entre los principales escollos que enfrenta es que el Gobierno no logró cumplir la meta de reservas, pero sí alcanzó la de superávit fiscal. Más allá de las negociaciones que se abran en este sentido, el Ejecutivo apuesta todas sus fichas al blanqueo de capitales para engordar las arcas del Estado. Y, una buena noticia recibió ante este escenario: recibió datos de 145.000 cuentas de argentinos en Estados Unidos, depositados hasta el 31 de diciembre pasado.

Tal como esta previsto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibió la primera tanda de información financiera otorgada a partir del acuerdo firmado con Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Se trata del pacto de intercambio de datos, que había comenzado a negociar Mauricio Macri en su mandato, que luego cerró el exministro de Economía, Sergio Massa durante la gestión de Alberto Fernández, y finalmente, se materializa ahora en el gobierno de Javier Milei.

Este intercambio de información tiene un impacto considerable en la relación fiscal entre Argentina y Estados Unidos, ya que permite un mayor control sobre las inversiones y cuentas financieras de los residentes argentinos en el exterior.

Javier Milei apuesta a engordar las reservas del Banco Central con los dólares del blanqueo.

En la práctica, FATCA busca aumentar la transparencia financiera y reducir los niveles de evasión fiscal. Esto es particularmente relevante para Argentina en un contexto en el que se busca ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación triburia.

El primer envío de información financiera de EE.UU.

Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, dijo en dialogo con MDZ, que "la información enviada por parte de Estados Unidos es desde el 1 de enero de 2023 en adelante, debido a que el acuerdo modelo IGA 1, no fue retroactivo a años anteriores". Y aclara que "en el caso de otros países, Estados Unidos si ha fimado el intercambio de información de manera retroactiva".

Ahora bien, gracias a la información masiva que llegó, las autoridades fiscales podrán cruzar los datos con las declaraciones locales para detectar posibles irregularidades. Y, como consignó Infobae, todos estos datos "deberán ser depurados por la autoridad tributaria para despejar duplicaciones y titulares múltiples".

Desde el portal detallaron que "la información financiera no abarca datos sobre los beneficiarios finales ni movimientos de las cuentas, y tampoco incluye detalles sobre las personas jurídicas que operan bajo estructuras como trusts o sociedades en jurisdicciones extraterritoriales, lo que podría dejar fuera de la fiscalización a ciertos tipos de activos financieros que los argentinos mantienen en el extranjero".

Qué información envía Estados Unidos a Argentina

Desde el 1 de enero de 2023, y sin carácter retroactivo, EE.UU ha comenzado a enviar datos relacionados con cuentas de residentes argentinos en instituciones financieras estadounidenses. Esta información se centra en dos tipos de cuentas:

Cuentas de depósito:

Estados Unidos reporta sobre cuentas de depósito siempre que el titular sea una persona física residente en Argentina y haya recibido más de 10 dólares en intereses a lo largo del año. La información que se transmite incluye:

Nombre y apellido, dirección y CUIT del titular. Número de la cuenta. Nombre e identificación de la institución financiera. El monto bruto de los intereses pagados.

Es importante aclarar que Estados Unidos no reporta saldos de las cuentas, sino solo los intereses generados, y no incluye información sobre cuentas pertenecientes a sociedades o entidades legales no humanas. El intercambio de información financiera con EE.UU. tiene como propósito central combatir la evasión de impuestos.

Cabe aclarar que, se considera Cuenta de Depósito a toda cuenta comercial, cuenta corriente, caja de ahorros, cuenta a plazo o cuenta de ahorros u otra cuenta documentada mediante un certificado de depósito, de ahorro, de inversión, de deuda u otro instrumento similar, abierta en una Institución Financiera en el ejercicio ordinario de su actividad bancaria o similar en Estados Unidos.

Cuentas financieras:

En este caso, Estados Unidos reporta cuando se generan dividendos o ingresos de fuente estadounidense en estas cuentas. No importa el monto de estos ingresos, siempre que estén sujetos a ser declarados conforme a la normativa fiscal de Estados Unidos. La información proporcionada es similar a la de las cuentas de depósito e incluye:

Nombre, razón social, dirección y CUIT del titular de la cuenta. Número de la cuenta financiera. Nombre e identificación de la institución financiera. Monto bruto de dividendos e ingresos acreditados en la cuenta.

Este reporte incluye tanto a personas humanas como a otras entidades residentes en Argentina que sean titulares de cuentas financieras en EE.UU. Además, se incluye información sobre dividendos cobrados por la tenencia de acciones de empresas estadounidenses o ETF de ese país.