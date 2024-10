Luis Caputo: "Sabemos que en las universidades se afanan la plata"

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, participó del 60° Coloquio de IDEA en un auditorio con presencia de los principales empresarios del país. Allí volvió a reclamarles que confíen en el programa económico del Gobierno al que calificó de "súper robusto", al tiempo que aseguró que "estamos en el mejor momento de los últimos diez meses".

Uno de los blancos preferidos de su discurso fue la oposición a la que acusó de querer desestabilizar al Gobierno con leyes como la del financiamiento de las universidades o el ajuste de haberes a jubilados.

Al respecto, dijo que la gratuidad de la universidad no está en juego y acusó a las autoridades de las universidades de no dejar que el Gobierno las audite porque "se afanan la plata".

"La plata no es nuestra y sabemos que se la afanan. No te la afanás, dejá que te auditemos. Las universidades son una caja más", dijo en un encendido discurso.

Caputo repasó las principales críticas que recibió el programa económico y enumeró cómo el Gobierno logró superarlas. "Se logró sin romper contratos, sin plan bonex, sin pesificación asimétrica, sin ayuda externa y teniendo en cuenta a los más vulnerables", aseguró.

Se quejó del escepticismo que sigue habiendo entre los empresarios y parte de la población, pero lo justificó señalando que "tenemos el gen argentino de que siempre todo salió mal". Sin embargo, aseguró, esta vez es diferente. "La Argentina tiene superávit comercial, fiscal, de cuenta corriente, energético. Es el momento, porque es la primera vez en la historia que la Argentina va por un orden macro por decisión política. Hoy la diferencia es que el orden macro la garantiza el Gobierno".

Finalmente, volvió a puntualizar que del cepo se saldrá cuando estén dadas las condiciones. Pero dijo que "es mentira que con el cepo no se sale" al señalar que China, Chile y Corea crecieron con cepo. Y aseguró "no nos enamoramos del cepo, pero no se puede negar la realidad".