Inflación, dólar y salarios: el combo explosivo que continuará hasta marzo

En la semana en que el Indec dará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y mientras las personas hacen cada vez más malabares para adquirir lo que necesitan para vivir, la consultora Equilibra realizó un análisis sobre la relación entre inflación y salarios. Con datos propios, estimaron una suba de precios para el bimestre diciembre-enero cercana al 60%.

En este marco, el informe advirtió que en función de su relevamiento, la primera semana de enero los precios crecieron un 7% en comparación con la última semana de diciembre. Es decir que no hubo una calma luego de los consumos relacionados con las fiestas de fin de año. En tanto, al comparar los primeros siete días de 2024 con la primera semana de diciembre de 2023, esta consultora relevó 30% de aumento debido, principalmente, a la eliminación de los precios regulados.

La pregunta que surge es con relación a los salarios que “aún no reaccionaron al fogonazo de diciembre” en un marco en el que el Gobierno anticipó que no intervendrá en las paritarias. Esto coloca la caída del sueldo en un triste récord según el informe mencionado debido a que habría perdido un 11% de su poder de compra, algo que no sucedía desde al menos 1995.

Bajas expectativas de mejora

“La elevada inflación de la primera semana de enero más el arrastre que deja diciembre, junto con la reacción esperada de los salarios, nos llevan a pensar que la inflación de enero será similar al 26% estimado para diciembre. La inflación acumulada en el bimestre diciembre-enero rondaría entre 55% y 60%”, destaca el análisis de la consultora.

Cuál será el límite en la tensión entre salarios y precios

De este modo, enero será un mes para recomponer el salario real y se esperan novedades en este sentido. Sin embargo, no es probable que los ingresos recuperen la totalidad de su nivel adquisitivo debido a que vienen en baja desde hace mucho tiempo. Queda abierta la pregunta de hasta cuándo podrán aumentar los precios si los salarios no acompañan niveles similares.

En este marco, el informe de Equilibra remarcó que por la inercia inflacionaria y la actualización de los precios relativos así como de las tarifas, no se percibe todavía una baja en la incertidumbre ni un plan de estabilización. Además, con el dólar que sube a un dos por ciento mensual, no es probable que la inflación descienda al menos en el primer trimestre por lo que la brecha y el atraso cambiario persistirán con las consecuencias negativas que ello implica.