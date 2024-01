El BCRA compró 89 millones y mantiene la racha positiva pero a menor ritmo

En la primera rueda del año el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró 89 millones de dólares en el mercado de cambios, en lo que fue el menor volumen en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Con el resultado de este martes las reservas brutas quedaron en US$ 23.455 millones, siendo el nivel más elevado desde el 30 de octubre pasado. Según fuentes de mercado durante la jornada el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 349,27 millones, mientras que en futuros Mercado Abierto Electrónico se operó US$ 1 millón y en el Rofex US$ 156 millones.

Pese a la política de compras que se observa en las últimas semanas, el balance del Banco Central sigue siendo negativo, al punto que las reservas están en rojo a unos US$ 9.000 millones.

Desde el pasado 13 de diciembre, luego del virtual feriado cambiario que se estableció tras la asunción de Javier Milei, el Banco Central acumuló compras por US$ 2.951 millones.

Este martes el dólar mayorista cerró en $807,70 para la compra y $810,70 para la venta, con el dólar minorista operando en $793,03 y $851,14 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente.

Por su parte, el dólar libre cerró en $955 para la compra y $1005 para la venta, con una baja de 1,95% intradía, mientras que las cotizaciones financieras, el dólar MEP quedó en $991,30 y el Contado con Liqui en $997,45, apenas por debajo de los 1000 pesos la unidad.

El dólar turista, que se aplica para contratación de paquetes turísticos en el exterior, compras en dólares con tarjeta y también dólar ahorro y servicios de streaming dolarizados, es el dólar más caro del mercado, cotizando a $1328,40.