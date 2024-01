Cuál es el test clave en lo económico que pasó airoso Javier Milei

Después de un mes sin operaciones de pago de importaciones, el Gobierno nacional pasó airoso el test del primer día de implementación del nuevo sistema para liquidar divisas para el comercio exterior.

Apenas asumió Javier Milei decidió dar de baja el régimen de importación que estaba vigente (SIRA) y que obligaba a realizar un trámite de autorización previa para cada operación para permitir después el desembolso por parte del Banco Central de los dólares oficiales correspondientes, para pagar al exterior la compra realizada.

El problema es que, ante la falta de dólares, la entidad monetaria no liberaba divisas y eso provocó que se generara una deuda de más de US$50.000 millones -según estimaciones del mercado- con el sector privado que ahora se está auditando para cancelar con un bono (BOPREAL).

Con el cambio dispuesto por la actual gestión, a partir del 13 de diciembre, se implementó un nuevo sistema estadístico de importación (SEDI), que ya no requiere visto bueno oficial para importar. Sólo establece un cronograma de pagos que, este lunes, se inició oficialmente en base a las siguientes características y plazos de pagos.

Los importadores esperan que el flujo de dólares para hacer los pagos a sus proveedores del exterior se normalice luego de un año m uy complicado para acceder a los dólares.

Cronograma de pagos

Podrán realizar el pago inmediato (desde su registro de ingreso aduanero) del valor FOB los combustibles y la energía eléctrica.

Podrán pagar a los 30 días corridos desde su registro de ingreso aduanero productos farmacéuticos y/o insumos utilizados en la elaboración local de los mismos; y otros bienes relacionados con la atención de la salud. Además, fertilizantes y/o productos fitosanitarios y/o insumos que pueden ser destinados a su elaboración local.

El plazo máximo para pagar es 180 días y será para los autos terminados y otros bienes finales.

Para el resto de los bienes, el pago de su valor FOB podrá ser realizado en los siguientes plazos contados desde el registro de ingreso aduanero: 25% desde los 30 días corridos; 25% adicional desde los 60 días corridos; otro 25% adicional desde los 90 días corridos; el restante 25% desde los 120 días corridos.

Los fletes y seguros que formen parte de la condición de compra pactada con el vendedor podrán ser abonados completamente a partir de la primera fecha en la que el importador tenga acceso en virtud de los bienes comprendidos. La actividad económica se resintió en 2023 por la falta de algunos insumos por falta de pago.

Todos los pagos de importaciones cuyo registro de ingreso aduanero sea previo al 12 de diciembre deberán contar con el aval previo del BCRA, con algunas excepciones.

Las dudas del mercado

Teniendo en cuenta que el inicio de este sistema fue el 13 de diciembre y que los primeros pagos se deben hacer a partir de los 30 días, ayer era la prueba de fuego ya que debían comenzar los primeros desembolsos.

Fuentes del sector importador confirmaron a MDZ que el Banco Central comenzó a cursar ayer los primeros pagos que correspondieron a importaciones realizadas el 13 de diciembre.

La noticia trajo alivio entre las empresas, ya que había mucha incertidumbre sobre su implementación y la cuestión concreta de que se volvieran a pagar importaciones.

Desde que asumió Milei se viene destacando la recuperación de las reservas del Banco Central con saldos positivos diarios en la compra de dólares, que acumularon casi US$ 4.400 millones. El Banco Central lleva comprados casi US$ 4400 millones desde el 13 de diciembre.

Hay que aclarar que esto se logró, en gran parte, porque la autoridad monetaria sólo compraba dólares y no tenía que pagar ninguna importación.

Si bien no se conoce el volumen de divisas que se liquidaron a los importadores, el dato positivo es que, pese al comienzo de los pagos, el Central compró ayer US$ 81 millones, lo que le permitió cerrar otro día con saldo positivo. Aunque, es cierto, ese monto estuvo por debajo del promedio de compras que venía haciendo. Por ejemplo, el viernes había acumulado unos US$ 300 millones más a las reservas.

Con el correr de los días se irán sumando nuevos pagos a los importadores y se verá cómo impacta en la balanza cambiaria.

Montaña de dólares

Se estima que los dólares que se requieren mensualmente para atender la demanda de este sector es de unos US$ 3.500 millones. Como en este primer mes debe afrontar el pago de un 25% de ese monto, el Central deberá disponer, aproximadamente, más de US$ 800 millones para ese compromiso. Algo que hasta ahora no tuvo que hacer.

Desde el Gobierno nacional aseguran que tendrán los dólares para afrontar esa demanda. Hay que tener en cuenta que cada 30 días se irán sumando nuevos pagos para llegar a los 180 días con la demanda total de importaciones.

Además de la normalización del sector del comercio exterior, la expectativa que hay hoy en el mercado es cómo impactará en el comportamiento de dólar, el desembolso diario de dólares que irá haciendo el Central, ya que, hasta ahora, el nuevo gobierno no había pagado ninguna importación.

Ayer, hubo una suba de la cotización de los distintos tipos de cambio. En cuanto al oficial, cerró en $ 837,25 en el Banco Nación, tras el ajuste diario programado.

En las distintas opciones financieras, el MEP subió 2,9%, luego de tres jornadas a la baja y se negoció en $1.127,99. el CCL aumentó 2,6%). Las brechas cambiarias se estiraron hoy hasta el 38% para el MEP y 42,8% para el CCL.

Si bien todavía es prematuro hacer juicios definitivos, está claro que el inicio de los pagos a los importadores generará mayor presión para el Banco Central que, después de un mes sin esa demanda, deberá adaptarse a esta nueva realidad.