Aduana detectó un ingenioso intento de evasión con mercadería prohibida

En sus controles habituales, la Dirección General de Aduanas evitó el contrabando de chatarra metálica valuada en casi $30 millones. Un hombre intentaba contrabandear 27 toneladas de cobre, aluminio y bronce; se cree, que con destino a Paraguay. Agentes especializados del organismo detuvieron la maniobra ilegal durante un operativo de control en la Ruta Nacional N° 11 a la altura de Margarita Belén, Chaco.

“Sólo llevo chatarra, vengo de Banfield y estoy camino a Clorinda”, dijo el conductor de un camión que transportaba más de 27 toneladas de desechos metálicos (cobre, bronce y aluminio) desde la provincia de Buenos Aires. Tras realizar las preguntas de rigor, el personal de la Aduana procedió a fiscalizar la carga, complementada por un análisis de la información de la base de datos del organismo.

La exportación de desechos metálicos está prohibida.

La investigación de los agentes de la Aduana mostró un rápido resultado: el destinatario no tenía capacidad económica y financiera para respaldar la compra de la mercadería. Además, el destino declarado por el conductor resultó sospechoso porque Clorinda no tiene industrias que procesen este tipo de mercadería. Así, dada la proximidad de la localidad formoseña con Paraguay, se presume que la intención de la maniobra era cruzar los desechos metálicos hacia el país vecino a través de pasos no habilitados.

Incluso, es importante aclarar que la exportación de este tipo de mercadería está prohibida, según lo establecido por el Decreto 70/2023, que restringe el tránsito de productos de interés estratégico para el desarrollo de la industria siderúrgica argentina.

Por ello, tras darle intervención a la Dirección General Impositiva y confirmar la información obtenida, la Aduana interdictó los 27.500 kg de chatarra, cuyo valor estimado asciende a $27.500.000.

Mirá el video de la mercadería prohibida que fue incautada