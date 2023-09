La Argentina logró un récord de conexiones fijas a internet

En la Argentina cerca del 85% de las personas tienen acceso a conexiones fijas de internet en los hogares, aunque otro 11% se conecta regularmente a través de cuentas de vecinos o familiares. De esta forma, sólo el 4% de los habitantes no cuentan con este servicio.

Este dato sale de la encuesta que la Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó en su reporte Internet Index que recopila indicadores y datos que dan cuenta del estado de Internet en el país, tanto en su infraestructura como en su conectividad.

Del estudio surge que el 47% de las conexiones fijas a internet en hogares argentinos ya supera los 50 Mbps, contabilizando en ese grupo al 27% de los hogares que cuentan con una velocidad de conexión superior a los 50 Mbps y menor a 100 Mbps y el 20% que registra una velocidad de conexión que supera los 100 Mbps.

En el extremo inferior, casi el 11% de los hogares cuenta con una velocidad de conexión inferior a los 6 MB. La serie se completa con el 20% de los hogares con velocidades de entre 6 y 20 Mbps y el 22% con velocidades de entre entre 20 y 50 Mbps.

La conexión a internet fija en hogares supera el 85%.Shutterstock

Según la encuesta, el 71% del total de hogares con conectividad fija se concentra en Ciudad Autónoma, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.

Como producto del crecimiento de la participación de la fibra óptica en los últimos ocho años, los rangos de velocidades de conexión muestran un enorme crecimiento. A mediados de 2015, el mercado de banda ancha fija estaba dominado casi en su totalidad por velocidades que iban de 1 a 6 Mbps. Cuatro años atrás, en septiembre de 2019, las velocidades de entre 6 y 30 Mbps estaban en franco crecimiento y ya significaban el 60% del total, mientras que las que estaban por debajo de los 6Mbps aún representaban el 40% del total de conexiones de banda ancha fijas.

Un negocio en crisis

Ariel Graizer, Presidente de la Cámara Argentina de Internet, ponderó los datos positivos que arrojó el mercado, pero advirtió sobre los graves problemas que tiene el negocio hoy en la Argentina.

Según lo relevado por CABASE, en agosto el costo promedio que los usuarios pagaban por el servicio de internet fijo en el hogar fue de $5.612, un valor que significa alrededor del 3% de los ingresos promedio por hogar a nivel nacional. No obstante, ese precio no cubre siquiera el costo de instalación que lo supera muchas veces y que provoca que el retorno de la inversión en cada domicilio sea imposible en las condiciones actuales.

Sobre esto, Graizer señaló que “en virtud de la fragilidad que muestra la macroeconomía y la erosión que la inflación genera en el poder adquisitivo de la población, el único camino sostenible para alcanzar la universalización del acceso a internet, un objetivo que une sin grietas al Estado y a la totalidad del arco de actores privados de la industria, pasa por la implementación de políticas públicas orientadas a subsidiar la demanda, a través de un mecanismo que asegure igualdad de oportunidades para el acceso a la conectividad”.

Por otra parte, desde la cámara señalaron que desde abril de este año el Gobierno no autoriza ninguna importación de servicios (SIRASE) lo que comenzó a provocar incumplimientos en los pagos a los diversos proveedores y pone en peligro el servicio. Sólo el 4% de los hogares no cuenta con Internet. Freepik

Expansión de la fibra óptica

De acuerdo a los resultados del estudio de CABASE, el 71% de los hogares con internet fijo tiene disponible al menos un proveedor de fibra óptica en su zona. De esos hogares, el 33% manifestó conocer más de un proveedor de fibra óptica en su zona.

En los hogares donde se manifestó contar con la disponibilidad de fibra óptica para su contratación, el 23% había intentado tramitar la conexión.

Entre los motivos por los cuáles los hogares con disponibilidad de fibra óptica en su zona no contratan el servicio con esa tecnología, el 34% de los encuestados indico no hacerlo por el costo elevado, el 32% por estar conforme con su servicio y proveedor actual, el 23% porque el proveedor de fibra óptica no efectúa la instalación y el 10% restante refirió otros motivos para no contratar la conectividad a internet de su hogar a través de fibra óptica.