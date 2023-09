La dura advertencia de Estados Unidos al FMI que involucra a la Argentina

La paciencia de Estados Unidos con Argentina parece estar acabándose y este miércoles quedó bien claro a partir de una virtual "reprimenda" del gobierno de Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional por el caso argentino. Si bien no mencionó específicamente a la Argentina, exfuncionarios del organismo lo vincularon al caso argentino.

Estados Unidos es el mayor accionista del organismo multilateral, con un 17% de participación y de los votos, a partir del aporte que hace. Por eso, las acciones y declaraciones del gobierno de Estados Unidos es clave para la continuidad del acuerdo de la Argentina con el Fondo, tal como se comprobó a fines de agosto por el desembolso de US$7500 que llegó tras el acuerdo del Board del organismo.

"El FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias”, señaló este miércoles Jay Shambaugh, subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos y número dos de Janet Yellen en el Departamento del Tesoro pidiendo al FMI que no financie a los países que no adoptan medidas para mejorar su situación económica.

Sergio Massa durante un encuentro con Jay Shambaugh en la Cumbre del G20 en Nueva Delhi.

“El financiamiento debe tener un propósito y venir acompañado de políticas que devuelvan la estabilidad al país, un programa con un ajuste insuficiente simplemente dejará al país que vuelva a estar en la misma o peor posición económica”, afirmó el economista ante el Center for Global Development.

Si bien no hubo mención a la Argentina algunos analistas interpretaron que sería una manera más o menos velada de "marcar la cancha" ante el incumplimiento de compromisos asumidos ante el organismo financiero multilateral.

El dato adquiere especial relevancia ante una administración argentina que se está yendo pero que podría continuar si finalmente Sergio Massa se impone en las elecciones generales del 22 de octubre o el balotaje del mes siguiente.

Palabra de experto

“No llores por mí Argentina. Argentina es la palabra tácita en una fuerte crítica a las normas de préstamo del FMI”, señaló Mark Sobel, exrepresentante del Tesoro ante el FMI en un documento publicado en la web de Bretton Woods Committee.

Sobel destacó además, que “leyendo entre líneas, el Tesoro desaprueba la refinanciación continuada de la gran exposición argentina del FMI, mientras aparta la vista de políticas horribles. Aunque los EE.UU. consintieron en este empeño, el Tesoro está pidiendo, aparentemente y con razón, que el Fondo se apriete el cinturón tras las próximas elecciones presidenciales argentinas, exija reformas serias y, si no, suspenda el apoyo, aunque esto cause atrasos al FMI y perjudique su salud financiera. Lo que Argentina podría significar en última instancia para el estatus de acreedor preferente de facto del Fondo queda comprensiblemente intacto”.

Un Tesoro exigente

Durante su presentación el subsecretario del Tesoro Shambaugh se refirió a las ayudas a países en el marco de la guerra en Ucrania y destacó que "como respuesta a la pandemia y a la guerra de Rusia contra Ucrania, el FMI incrementó rápidamente la financiación de emergencia para ayudar a los países en tiempos de crisis a capear estos graves choques exógenos”.

“Estos préstamos no sólo ayudan a los países miembros, sino también a la economía mundial”, indicó el economista, pero aclaró que "a medida que los países se preparan para la recuperación, nos alienta el hecho de que cada vez más países estén abandonando la ayuda financiera de emergencia y busquen en cambio programas de alta calidad”. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, organismo preocupado por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países.

No obstante, el foco debe estar en cambios importantes hacia adelante. “Estos programas deben ir acompañados de reformas políticas que restablezcan la estabilidad económica con vistas a un crecimiento sostenible”, consideró.

“El FMI debe asumir su rol y ayudar a los países a corregir los desequilibrios macroeconómicos subyacentes. Debe promover políticas que respalden la sostenibilidad fiscal y de la deuda, abordar la desalineación de los tipos de cambio y reforzar las reformas estructurales para catalizar un crecimiento sostenible e integrador”, dijo, en una declaración que pareció a medida de la brecha cambiaria en Argentina y sus más de 10 tipos de cambio diferentes.

Dar y reclamar

En ese sentido, "el FMI debe colaborar estrechamente con las autoridades fiscales y monetarias de un país para identificar las reformas macroeconómicas necesarias para alcanzar los objetivos económicos. Y una vez logrados, el FMI debe mantenerse firme en su asesoramiento”, precisó.

Sin embargo, para ser eficaz, destacó: “El FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias. Es esencial que los programas no se limiten a proporcionar financiación”. “La financiación debe servir para algo y venir acompañada de políticas que devuelvan la estabilidad al país”, estimó el funcionario del Tesoro.

“En este punto Shambaugh consideró que "un programa con un ajuste insuficiente sólo devolverá al país a la misma situación económica o a una peor, a menudo con más deuda. Y, si un programa carece de credibilidad, no puede traer consigo nueva financiación privada”, expresó.

“Confiamos en el FMI para que ayude a los países a salir de una crisis mejor de lo que estaban antes”, dijo. “Para ello, los programas tradicionales que ayudan a los países a resolver problemas inmediatos de balanza de pagos deben ser de carácter temporal. Los programas del FMI están estructurados para proporcionar financiación temporal en respuesta a crisis agudas, y el carácter rotatorio de la financiación del FMI es intrínseco a su mandato”, sostuvo.