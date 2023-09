La Argentina busca producir un millón de barriles de petróleo diarios

Gracias a la explotación de la formación Vaca Muerta, la Argentina quiere una producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo y convertirse en uno de los principales exportadores del mundo.

Según el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, este es "un proyecto de exportación" que con tan solo duplicar su producción actual podrá alcanzar en pocos años ingresos al país por más de US$10.000 millones al año.

Durante la presentación a la prensa de la Exposición Argentina Oil & Gas que se llevará a cabo en La Rural de Buenos Aires entre el 11 y el 14 de septiembre, López Anadón confirmó que el país podrá convertirse de uno "con petróleo" a uno "petrolero". "Si la Argentina produce un mllón de barriles diarios del fracking, más la producción del convencional, podría exortar 700.000 barriles por día", apuntí, aunque -advirtió- que haciendo las cosas bien "esto llevaría al menos 6 o 7 años de tiempo".

Por suerte, opinió que "hoy la política ya no discute la potencialidad de Vaca Muerta".

El empresario analizó el contexto en el que se desarrollará el evento que tendrá nuevamente como eje el potencial del no convencional neuquino, cuya producción alcanza actualmente los 300.000 barriles de crudo diario y 100 millones de metros cúbicos de gas natural.

El desafío de Vaca Muerta, añadió, requiere no solo el desarrollo de los pozos de producción, sino incrementar los equipos de perforación, los equipos de terminación, la infraestructura de evacuación y entre otros temas decidir qué se va a hacer con el gas asociado que sale junto al crudo.

Una expo con 320 empresas

La Exposición Internacional del Petróleo y del Gas, uno de los principales eventos de la industria de los hidrocarburos en la región, contará con la participación de más de 320 empresas de toda la cadena de valor del sector y más de 10.000 metros de stands.

Martín Kaindl, Director de Relaciones Institucionales del IAPG, resaltó que las comisiones del Instituto tienen previstas conferencias de diversidad y género, compliance, recursos humanos, sustentabilidad y una mesa sobre el proyecto del off shore en el Mar Argentino. Vaca Muerta. NA

Para Kaindl, el mensaje de este encuentro es que "la Argentina tiene una oportunidad única. Están las empresas, el conocimiento, la gente, los recursos de Vaca Muerta y otras formaciones pero el desafío es multiplicar su actividad varias veces para beneficio no de la industria sino del país".



"Lo que se necesita es que se ordene la macro, que permita poner a todo su potencial la industria, dejar que se liberen las posibilidades del sector porque su potencial es muy superior a lo que esta aportando hoy", señaló.



"La Argentina tiene sus recursos de gas como el combustible de la transición y una matriz energética relativamente limpia que no quema carbón, con lo cual no tenemos que importar un modelo de transición energética", completó Kaindl.

En el evento disertarán los referentes de las principales empresas de energía del país, entre ellas Tenaris, Techint, YPF, Shell, Total, Pecom, PanAmerican, TGS, TGN y Galileo.