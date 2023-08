Mientras el dólar blue "coquetea" con los $600, el BCRA compró US$ 21 millones

El dólar blue se ubica este lunes en US$ 596 para la venta, una suba de 3,83% en el día, tensando aún más la cuerda en un mercado que está muy alterado por las dudas que genera la situación económica, y en ese escenario el Banco Central salió de compras.

De acuerdo a fuentes del mercado la autoridad monetaria se quedó con US$ 21 millones luego de atender las necesidades de mercado.

El Banco Central comenzó la semana anterior a las PASO con compras consolidadas en el mes por unos US$ 380 millones. Fue determinante la liquidación de dólar maíz, que este lunes aportó US$ 132,376 millones y que acumula desde el 24 de julio, cuando empezó el beneficio que reconoce $340 por dólar.

El acumulado hasta el día de hoy, US$ 1.745 millones, representa el 87% del objetivo de US$ 2.000 millones. El volumen operado en el segmento de contado US$ 439,567 millones, en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) fue de US$ 48 millones y en el Rofex US$ 950 millones.