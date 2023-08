El Banco Central sigue de compras: cuántos dólares sumó en agosto

Agosto terminó con el mayor volumen de compras por parte del Banco Central desde el dólar soja 3. Terminada la rueda de este jueves la autoridad monetaria sumó U$S 21 millones a las reservas y de esa manera cerró el octavo mes del año con compras por U$S 1270 millones.

Fue en una rueda en la que del dólar blue quedó en $735, bajando cinco pesos, luego de tocar los $730, diez pesos menos que en la jornada anterior. Mientras tanto, los dólares financieros se movieron en sentido inverso, con el MEP subiendo 0,10%, hasta cotizar en $671,93, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) registró una nueva baja, esta vez de 2,60%, para quedar en $778,63.

El dólar MEP es al que se accede a través de la Bolsa de Comercio, una operación totalmente legal de compra de títulos en pesos, para luego liquidarlos en una cuenta en dólares, lo que permite hacerse de divisas a mejor precio que el blue.

Por su parte, el CCL es el dólar que utilizan las empresas. Tiene una modalidad similar al MEP, suscribiendo títulos en pesos y luego transfiriendo el monto a las cuentas en dólares en el exterior.

Alerta por depósitos

La jornada estuvo también dominada por el seguimiento de los plazos fijos en dólares, cuya salida del sistema está llevando a los bancos a una mayor demanda de billetes. La tendencia es creciente. Fuentes del mercado indican para hoy las entidades financieras pidieron al Banco Central unos U$S 5 millones, y para mañana ya están pedidos U$S 8 millones.

Según se informó el volumen operado en el segmento de contado llegó a U$S 422,944 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) fue de U$S 108,70 millones y en el Rofex U$S 1.511 millones.

En cuanto al dólar mayorista en el octavo mes del año el tipo de cambio mayorista subió 27,16% y acumula en el año un alza del 97,56%.

En este contexto, hay que recordar que el 14 de agosto, apenas unas horas después de conocerse el resultado de las elecciones PASO, del Gobierno decidió devaluar el peso y llevar el tipo de mayorista a $350, dejándolo fijo hasta octubre y el tipo de cambio minorista en torno a los $365/367.