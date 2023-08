Dólar: tras una semana calma qué puede pasar en las cuevas en los próximos días

Desde el máximo de $795 alcanzado por el dólar blue hace sólo seis ruedas el 16 de agosto pasado, hasta ahora la divisa bajó en el mercado informal 75 pesos. Es una buena noticia luego del sacudón que significó la devaluación post PASO del 14 de agosto y que llevó al dólar blue a sumar casi 200 pesos en sólo tres jornadas.

En una semana caracterizada por un feriado el lunes 21 y en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, se paseó nuevamente por Washington, pasando la gorra en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, la reacción del dólar en el mercado informal fue acorde a la calma que trajo a los mercados los US$ 8800 millones que consiguió destrabar el ministro y candidato presidencial.

La divisa paralela bajó, tras el desembolso del FMI.

Fueron los prometidos US$ 7500 millones del FMI -sólo la mitad de eso serviría para fortalecer las reservas- y otros US$ 1300 millones del BID y el Banco Mundial.

Es una buena cosecha, pero escasa para apuntalar a un Banco Central que vio reducirse en las últimas semanas las reservas brutas a niveles apenas por encima de US$ 23.000 millones y las netas en rojo profundo cercano a los US$ 11,000. Pese a ello, den lo que va de agosto, el Banco Central lleva comprado US$ 990 millones hasta la rueda de este jueves.

En la apertura del viernes, el dólar oficial cotiza a $356,97 para la compra y $366,97 para la venta, mientras que el blue se consigue a $715 y $725 en las puntas compradora y vendedora respectivamente. En algunas cuevas porteñas incluso llegó a bajar a $720 para la venta.

Sin embargo, hacia el mediodía el billete retomó el nivel previo para cotizar a $725, sosteniendo los niveles del día previo. Si bien, no puede hablar de estabilidad en sentido estricto, el mercado parece haber retomado cierta calma.

Hay sí una relativa suba en los dólares financieros, con el dólar MEP o Bolsa subiendo 0,6% hasta los $669,23, mientras que el Contado con Liqui se ubica $766,7 con un incremento de 0,70%.

Noticia en desarrollo...