Alquileres: los inquilinos ya votamos y quedó claro lo que ya no queremos

Tras los resultados electorales de las PASO del 13 de agosto, el libertario Javier Milei sorprendió al ser el candidato más votado ty y dio una medida precisa del caudal de apoyo a nivel nacional. El lunes 14 de agosto arrancó la escalada del dólar y de la mano continuó la devaluación salarial de los trabajadores argentinos. Pero a todo esto, llama la atención la respuesta del oficialismo que tira la piedra a los resultados electorales. ¿De quién es la responsabilidad? Porque hasta días antes de las elecciones atribuían responsabilidad de la crisis económica al gobierno anterior de Macri y ¿ahora al que vendrá? ¿Será que no tienen

autocritica?

Tras el rumbo electoral del pasado 13 de agosto amedrentan las redes sociales con el discurso del miedo, sin admitir de parte del oficialismo que el pueblo elige democráticamente, no asume que los resultados en urna es el cansancio de un pueblo que hace años viene remando entre políticos y corrupción, entre la falta de respuestas del Estado que abandonó la función de garante de derecho para asumir la función de sostén económico de unos cuantos funcionarios políticos, que confundieron garantías de derecho con asistencialismo conveniente y funcional al poder de turno. Funcionarios que no conocen el significado de la escucha activa y con plena conciencia e interés en lo que el pueblo está transmitiendo.

"Si pierdes autocrítica, pierdes sentido de realidad”, sostiene Paco Ignacio Taibo II. La realidad económica argentina ha llevado a la pérdida de derechos, esos derechos básicos que nos dan libertad y que tanto se han defendido a lo largo de los años, la falta de fuentes reales de trabajo para la elección del trabajador, resumida en planes sociales insostenibles que solo generan la dependencia y en la prolongación del tiempo genera inseguridad, baja autoestima, inactividad y pérdida de motivación.

Planes sociales insostenibles que solo generan dependencia.

Foto: MDZ.

Escuchar el discurso de la justicia social que comúnmente hace referencia a la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el Estado de bienestar, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, la lucha contra la pobreza, y demás, no contempla el hecho de que el pueblo argentino ve cada día más alejado de la realidad-.

Actualmente, la pregunta del millón es dónde están los sindicatos exigiendo al Gobierno actual el respeto a los derechos del trabajador, con una inflación llega al 140% anual, devaluando los salarios, equiparando una hora de trabajo con el valor de un kg de pan común, donde comprar un par de zapatillas básicas económicas equivale a 20 hs de trabajo de empleado de comercio.

Se habla de justicia social cuando las villas de emergencia siguen creciendo por falta de políticas habitacionales para el trabajador y la quita del derecho a vivir bajo un techo digno, sea propio o alquilado, teniendo en cuenta que las promesas electorales durante años hacían alusión a la urbanización de villas. Es un discurso duro e incumplido, donde lo justo sería trabajar para que las villas dejen de ser villas y la población pueda elegir vivir dignamente y no sean el foco de oportunidad para el narcotráfico, comprometiendo la seguridad de las infancias y adolescentes.

Estamos ante un pueblo que reclama cumplimiento de promesas y menos fanatismo, un pueblo que exige que vuelva la educación a ser la fuente de crecimiento de un pueblo y no se transforme en comedores escolares porque nuestras infancias no tienen un plato de comida en el hogar, el derecho a la alimentación es un derecho humano básico para la sobrevivencia, donde la salud no sea golpeada y saqueada, donde nuestros profesionales no quieran cruzar las fronteras para no volver.

El mercado de trabajo exhibe falta de oportunidades para mucha gente, ante una situación económica compleja.

Foto: MDZ.

Se repudia el accionar en pandemia de los gobernantes que abusaron de su poder y utilizaron las vacunas para beneficio propio y de sus allegados, mientras quitaron el derecho a muchas familias de despedir a sus muertos, quitaron el derecho de acompañar a sus enfermos.

El pueblo se expresó, con aciertos o desaciertos, pero queda claro lo que ya no quiere.

* Glenda Gómez, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno.