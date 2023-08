Las principales diferencias entre las propuestas económicas de los candidatos

A horas de las elecciones PASO es necesario hacer un repaso de las propuestas electorales de los principales candidatos en materia económica. Más allá de otras cuestiones sensibles, como la inseguridad, la salud o la educación, queda claro que es la economía el componente central que decide, en general, a los electores.

Habrá dos internas relevantes en disputa. Pero la Juntos por el Cambio toma una centralidad destacada porque el resultado está más abierto y las opciones de quien gane crecerán de cara a la general. La otra interna, de Unión por la Patria, será más testimonial debido al favoritismo claro de uno de los candidatos, no obstante, conviene repasar que es lo que plantea quien puede meter presión para que el discurso del ganador tome un matiz más de izquierda. La derecha de La Libertad Avanza y la propuesta de la izquierda trotskista, más allá de las competencias internas, son bien claras y serán las referencias a ambos extremos del espectro ideológico.

El cepo cambiario

Este tema, que afecta a gran parte de los actores económico, sobre todo a la industria y la clase media, fue central para candidatos de la oposición, pero también el principal objeto de discusión, sobre todo respecto de la velocidad en la que habría que actuar para eliminarlo.

Javier Milei: Su plan de dolarización de la economía, por supuesto, incluye la eliminación del cepo de manera total y el fin del Banco Central. Pero, en su programa de trabajo hay otros objetivos a cumplir previamente y no queda claro con cuanta prisa se haría la transición. El candidato, cuando le tocó referirse al tema dijo que es imposible sacarlo de un día para el otro porque eso llevaría a una hiperinflación, aunque en su plataforma electoral promete “liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios”.

Patricia Bullrich: Es la única que prometió eliminarlo de inmediato, desde el primer día de gestión. Su referente económico aseguró que hoy es la madre de todos los males de la economía. No obstante, cuando se le pidieron precisiones sobre el tema dijo que para hacerlo deberán primero blindar al Banco Central con un préstamo del FMI. El plan incluye prohibir por ley nuevos cepos.

Horacio Rodríguez Larreta: Propone desarmar el cepo y unificar el tipo de cambio, pero de manera progresiva en un plazo mínimo de un año.

Sergio Massa: Si bien no habló en su campaña sobre el cepo cambiario, como ministro de Economía no sólo no lo eliminó, sino que profundizó la política de administración del tipo de cambio. No obstante, el candidato se refirió varias veces a la necesidad de contar con los dólares necesarios para terminar con el endeudamiento y facilitar el acceso a las divisas a todos los sectores de la economía.

Juan Grabois: Propone profundizar los controles sobre la compra de dólares para la especulación financiera y ampliar los instrumentos de inversión en pesos. Itaí Hagman, uno de los referentes económico del espacio, plantea que de todas formas es bueno eliminar las restricciones cambiarias una vez que se eliminen las presiones devaluatorias con la reducción de la inflación, la menor demanda de dólares para importar y nuevos instrumentos de ahorro en pesos.

FIT: Desde la izquierda se propone nacionalizar la banca y el comercio exterior, con lo que el manejo de divisas quedaría bajo el control único del Estado.

Inflación

Es el segundo gran tema de campaña económico, pero el primero en la preocupación ciudadana.

Milei: La eliminación del Banco Central y la potestad de los ciudadanos para definir en que moneda quieran manejarse implicaría una dolarización de hecho de la economía. Esto eliminará de cuajo la inflación, que quedará atada a la política inflacionaria de Estados Unidos.

Bullrich: Es el gran objetivo que se trazan. Plantean que como la causa es la emisión monetaria, la que se debe hacer es cortarla de manera drástica. Pero, además, debe confluir con un plan de estabilización de largo plazo que apunte al equilibrio de las cuentas públicas con un Banco Central independiente.

Larreta: Es el centro de su propuesta económica. Para lograrlo plantean que el primer paso es eliminar el déficit fiscal, pero que deben llevarse adelante las varias medidas que incluyen la baja del gasto del Estado, recobrar la independencia del Banco Central y la unificación cambiaria.

Massa: Desde el equipo económico del gobierno sostienen que la falta de dólares es hoy el principal impulso que tiene la inflación por la creciente demanda, que incluye el pago de deudas estatales y aumenta el precio de la divisa. La forma de calmar las aguas es impulsar las exportaciones de manera de contar con recursos para abastecer la demanda insatisfecha.

Grabois: Una de las medidas centrales es la de intervenir en la oferta de productos es la estrategia del equipo de Grabois. La idea es crear empresas públicas que comercialicen los productos de la canasta básica para mantener los precios a raya, impulsar la producción de los cinturones hortícolas para garantizar la producción de frutas y verduras cerca de las ciudades y así bajar costos de logística e intermediaciones.

Además propone crear la Moneda SUR, en la que participé Brasil, para estabilizar al peso.

FIT: Proponen desconocer el acuerdo con el FMI, realizar un congelamiento de precios y crear comités de trabajadores y consumidores para controlar la inflación. Además de expropiar a toda empresa que especule o haga maniobras para remarcar los precios. Patricia Bullrich. NA

Impuestos y administración del Estado

Buena parte de la campaña giró sobre este eje, fundamentalmente a propuesta de los candidatos con plataformas electorales liberales.

Javier Milei: Plantea una reforma total del Estado con eliminación de ministerios, privatizaciones de todas las empresas públicas y reducción o eliminación de todos los impuestos considerados distorsivos.

Bullrich: Dice que va a terminar la maraña interminable de impuestos y regímenes especiales con el déficit fiscal de manera expeditiva. Propone una reducción del gasto público de 5 puntos del PBI, con una reforma de las empresas públicas, administrativa y del Estado, más un un pacto fiscal federal.

Larreta: La propuesta va por la misma línea que la de Bullrich, aunque aquí nuevamente aparecen los plazos. La eliminación del déficit, las reformas del Estado y el pacto fiscal deben ser parte de la negociación con las provincias y los sectores de la economía por lo que los plazos dependerán de su éxito..

Massa: Dice que el orden fiscal será un puntal de su gestión. Para ello, apunta, la clave es dinamizar la economía para genere más ingresos al fisco.

Grabois: Propone que quienes más tienen paguen más y que el Estado tome un rol más activo para intervenir en la economía.

FIT: Para la izquierda el Estado debe manejar todas las empresas de servicios públicos y facilitar el control obrero de las empresas privadas. En materia de impuestos, además, proponen eliminar los impuestos al consumo y al trabajo y que la carga impositiva recaiga sobre las empresas y los más ricos.

Política laboral, de ingresos y planes sociales

Milei: Quiere implementar una reforma del sistema laboral que toma como referencia el modelo implementado en el país por el sindicato de la construcción UOCRA, con un esquema de seguros de desempleo. Y un esquema de subsidios a la demanda para las familias más pobres.

Bullrich: Leyes para crear empleos sin limitaciones, lo que incluye una reforma laboral. Suspender la ultra actividad para que se permitan nuevos convenios colectivos de trabajo. Mantendrá la AUH, en tanto los chicos de vacunen y vayan a la escuela. Buscará que se elimine la intermediación política y que haya reconversión de algunos planes en trabajo genuino con programas de incentivos a la empleabilidad.

Larreta: Cambios en las leyes laborales para permitir la formalización de los trabajadores informales. Fin de la industria del juicio. Terminar con la intermediación en la recepción de planes sociales y reconversión en trabajo genuino.

Massa: Recomponer el ingreso de los trabajadores a través de las paritarias, afianzar el sector industrial para sostener el empleo y reducir los índices de informalidad con incentivos a las empresas. En este último ítem participarán los beneficiarios de planes sociales.

Grabois: Plantea que los planes sociales deber ser universales y que el Estado debe garantizar que los salarios cubran la canasta básica.

FIT: Más allá del programa trotskista de base que propone que sean los trabajadores quienes manejen las fábricas, se propone un ingreso mínimo que cubra las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte y salud y bajar la carga laboral y repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados.