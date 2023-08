A cuánto cotiza el dólar blue a 24 horas de las PASO

El dólar blue cerró la semana al alza en el mercado informal y llegó a los $605, alcanzando el precio máximo para el cierre de una jornada. De esta forma, el mercado de cambios espera a las elecciones PASO del domingo con un precio sostenido por arriba de los $600, más de un 100% de lo que cotiza el dólar minorista que se vendió en el banco Nación a $298,5%.

En tanto, el dólar solidario, que cotiza un 30% más por el llamado de “impuesto solidario” y un 45% de retención de ganancias, se vendió a $524.

Los dólares financieros, en tanto, se movieron de manera disímil. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) se consiguió en un promedio de $543,95, un 2,7% mayor que el día anterior y el CCL bajó un 0,3% y cotizó a $597,2. El dólar CCL (Contado con Liquidación) surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior.

Menos dólares para el Banco Central

El Banco Central culminó la jornada con una posición vendedora de US$ 97 millones, a pesar del ingreso de U$S 153 millones provenientes del dólar maíz. De esta forma, en la semana totalizó ventas por US$225 millones y el acumulado del mes quedó aún positivo por US$ 140 millones.

El banco Central culminó una semana deficitaria. MDZ

Las liquidaciones del agro, por el esquema PIE Programa de Incremento Exportador, sumó ya US$ 2.126 millones y superó ampliamente el objetivo de US$ 2000 millones trazado al inicio.

El dólar mayorista, en tanto, cotizó a $ 287,35, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 477 millones, en futuros MAE de US$ 64 millones y en el Rofex de US$ 1.226 millones.

Las reservas de la entidad monetaria culminaron en US$ 23.827 millones, según los datos de la jornada anterior.