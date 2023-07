El Banco Central suma US$ 177 millones: qué significa para la economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró una nueva jornada con saldo cambiario positivo, a caballo de la liquidación de dólares por parte de los exportadores de maíz, que aprovechan el tipo de cambio diferencial a $340 por unidad.

La autoridad monetaria culminó la última rueda de julio quedándose con US$ 220 millones, y ventas de yuanes por 309 millones, marcando un consolidado para este lunes de cerca de US$ 177 millones de compras netas.

En lo que va de julio el BCRA sumó compras por US$ 832 millones, y ventas de 8.624 millones de yuanes, unos US$ 1.207 millones, lo que da un rojo de US$ 375 millones en el mes.

El dólar maíz está incrementando la oferta de dólares, en un momento clave por la caída de reservas del BCRA.

Según fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 442,281 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 69,05 millones y en el Rofex US$ 1.320 millones.

El tipo de cambio mayorista subió en julio 7,23% y en el año ya acumula un incremento del 55,37%. Se dio en un contexto de aceleración de la devaluación del dólar oficial y del mayorista, una estrategia conocida como crawling peg, o deslizamiento gradual y controlado del tipo de cambio oficial.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene pidiendo un salto discreto del tipo de cambio, a lo que el equipo económico se resiste para evitar un traslado a precios que dispare aún más la inflación.

Con este panorama el dólar mayorista cerró a $274,85/275,25 por unidad, $1,55 por encima del cierre del viernes pasado.

En este contexto el dólar blue cotiza a $545 en la punta compradora y $550 para la vendedora, sosteniendo el nivel de las últimas ruedas, en lo que supone incertidumbre por parte del mercado, que no termina de evaluar positivamente las últimas medidas tomadas por el Gobierno y el acuerdo con el FMI.

Pero el dato clave es el desempeño del dólar maíz a $340 por dólar, que también alcanza a las exportaciones de economías regionales. Este lunes sumó liquidaciones por US$ 118,59 millones, y en lo que va de julio el Programa de Incremento Exportador (PIE) totaliza ingresos por US$ 1.226,171 millones.

El dato sorprendente, pero a la vez preocupante, es que "en 6 ruedas ya se alcanzó el 50% del objetivo de 2.000 Millones de dólares", indicó una fuente del sector.

Así, la pregunta es qué puede pasar con las liquidaciones a partir de mediados del mes cuando se cubra el volumen de US$2000 esperado, aunque el programa de incentivo al maíz tiene vigencia hasta el 31 de agosto.