Publican el primer libro sobre franquicias en español: cómo conseguirlo

Daniel Arce buscó durante semanas en México y España intentando dar con un libro sobre franquicias en español, pero no pudo. Cómo socio de Franquicias que Crecen, una de las principales consultoras sobre el tema de la Argentina, sabía que en la Argentina tampoco había.

La consecuencia fue inevitable. Escribió y editó el primer libro sobre franquicias escrito en español con el objetivo de promocionar un sistema que tiene cada vez más adeptos en todo el mundo. "Me propuse que la gente sepa que se puede refugiar en una franquicia, no puede no tener techo y dejar de tener un jefe. La idea es que conozcan este sistema, que sepan que está bueno trabajar para uno mismo, que los pequeños empresarios y comerciantes conozcan un sistema para poder crecer", cuenta el también animador del único programa de Tv sobre Franquicias a nivel global, que conduce junto a la talentosa Federica Pais.

Una experiencia de 20 años

Arce puso en juego su experiencia de más de 20 años en el mercado y propone que más que un libro el lector encuentre una "guía práctica para emprendedores" o "pequeño manual introductorio" para que "se automotiven, que no se caigan, que tengan coraje para tener lo que se necesita para emprender. Pero, sobre todo aprendan a buscar financiación, buscar clientes o sepan cómo se atiende a un cliente, cómo se le vende o cómo manejarse en una red de franquicias" o que puedan hacer "un análisis de fortalezas, oportunidades y amenazas".

Editado de manera independiente, lleva como título "Franquicias que Crecen, guía práctica para emprendedores" y cuenta con una primera tirada de 3500 ejemplares, aunque es posible acceder a la versión online.

Arce aclara que el texto no está pensado con la intención de comercializarlo, sino que el objetivo es educativo. "Queremos difundir nuestro know how, realizar una teorización de la práctica, un libro de praxis sobre qué es lo que nos pasa cuando hacemos. Todo lo que pongo en el libro es lo que hacemos en nuestra organización", cuenta.

La obra se divide en seis capítulos, y contiene un glosario de los términos más frecuentes relacionados a las franquicias, además de un “autotest” para evaluar si es el momento de emprender. Y cuenta con un prólogo escrito por la Presidenta de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), Susana Perrota y la participación Daniel Simonetti, Marcelo Bernardini y Sebastián Valsecchi, socios del autor.