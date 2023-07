Una por una, cuáles son las motos usadas que más se venden hoy en la Argentina

En un mercado que está condicionado por la caída del poder adquisitivo, las ventas de motos usadas lograron resistir la crisis económica y en junio registraron un crecimiento de 4% respecto de igual mes del año pasado al contabilizar 33.719 unidades transferidas.

Así lo informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) que resaltó que comparado con mayo pasado se produjo una baja de 12% ya que en el pasado mes de mayo se habían registrado 37.161 unidades.

En el acumulado de los seis primeros meses del año se alcanzó un total de 213.705 transferencias, un 10% más que las 194.525 del mismo período de 2022.

Lo que muestra este informe es que el mercado de las motos usadas se consolidad con un comportamiento algo mejor que las 0km que tuvieron una baja interanual de 4,7% y de 16,8% contra mayo de este año.

La explicación de esta situación se puede encontrar en un problema de abastecimiento de motos nuevas por las dificultades de para importar unidades terminadas como insumos, pero también por una cuestión de precios ante ingresos que no acompañan los ajustes del sector.



El análisis de los datos refleja que la marca que finalizó líder del mercado del usado con comodidad fue Honda, con el 31% de las operaciones, más que duplicando a Yamaha con un 12%, que supera con amplitud a Zanella y Motomel que ambas alcanzaron el 9% del total y empatan en la tercera posición.

En la cuarta posición, con el 7%, quedó Corven y en el quinto lugar, con el 5% de las operaciones, Bajaj y Gilera, un quinto escalón que está muy disputado ya que apenas se sacan unas pocas unidades de diferencias. También está en la pelea Guerrero, que con 4%, podría volver a ingresar al top five en cualquier momento.



En cuanto al modelo más patentado lidera Honda con comodidad el primer escalón con la histórica Honda Wave 110 S, que acumuló 1.563 unidades, seguida por la Gilera Smash, que con 1.127 pasó en la segunda posición a la Honda CG 150 Titan que quedó muy cerca con 1.032 unidades en el tercer puesto. Cuarta, y subiendo una posición, quedó en junio la Corven Energy 110 by Corven, con 913, superando y enviando al quinto escalón a la Motomel B110, muy cerca, con 902 unidades. La Honda XR 150 L, que en mayo estaba tercera, se quedó fuera del top five con 886.