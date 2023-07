Las razones detrás del salto del dólar blue y qué puede pasar en la semana

El dólar blue arrancó este miércoles con un rally alcista de siete pesos respecto del cierre de la jornada anterior, marcando una cotización de $520 para la compra y $527 para la venta.

De esta manera, se consolida la trepada que comenzó el miércoles 12 cuando cruzó la barrera de los 500 pesos (cerró a $503, por dólar), reflejando el nerviosismo que hay en el mercado cambiario ante la falta de definiciones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En momentos en que las negociaciones con el organismo financiero multilateral están llevándose a cabo en Washington, y de hecho hoy se suma el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, en el mercado financiero y cambiario domina la cautela. Y las dudas sobre lo que puede venir.

La indefinición en la negociación con el Fondo, alienta el nerviosismo en el mercado cambiario.

El combo entre negociación abierta y sin certezas con el Fondo, la cercanía de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las reservas del Banco Central en niveles mínimos y en rojo profunda asustan a los operadores.

La disparada del dólar blue se da luego de dos ruedas de relativa estabilidad al comienzo de la semana. Sin embargo, los operadores del mercado informal están observando cada detalle que les dé pistas de hacia dónde va la economía. Y las noticias no son muy alentadoras.

El equipo económico viajó a Washington en la noche del lunes y comenzó ayer las deliberaciones con el staff del Fondo Monetario. pero todavía las posiciones están bastante lejos. El organismo exige acelerar la devaluación del peso (cotización del dólar oficial), algo a lo que se resisten en el Ministerio de Economía, ante la certeza de que, por la estructura de costos de muchas industrias y servicios en la Argentina, un salto discreto de dólar oficial terminará echando nafta al fuego de la inflación.

Desde el FMI le reclaman además al país que acelere el ajuste del gasto público, que se comprometa a un déficit fiscal anual de 1,5% en lugar de la meta anteriormente acordada de 1,9%, y que acumulen reservas, de alguna manera. La meta de sumar US$ 5800 millones en el año ya es ilusoria.

La cartera económica, en tanto, pretende que el organismo acelere los desembolsos del resto del año, más los US$ 2600 millones que ya le pagó a fines de junio. En total serían unos US$ 10.600 millones. Mientras tanto, debe pagar US$ 2.700 millones el 31 de julio, luego de haber logrado postergar hasta el último día del mes el pago en conjunto de todos los vencimientos de julio.