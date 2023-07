Nueva rueda negativa: el BCRA vendió US$ 22 millones y sigue en rojo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la jornada con ventas por US$ 22 millones, requeridos para atender las necesidades del mercado. En la misma rueda se anotaron operaciones de ventas por 535 millones de yuanes, que al cambio de hoy equivalen algo menos de US$75.

La demanda de yuanes comenzó a crecer en las últimas semanas luego del acuerdo alcanzado con el Banco Popular de China en el marco del swap de monedas vigente desde 2011. Durante el último viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, logró que los importadores que traen productos desde China puedan usar yuanes para pagarlas, en lugar de dólares, que hoy son muy escasos.

Este miércoles el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 332,139 millones, mientras que en los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) fueron US$ 52 millones y en el Rofex US$ 462 millones.

En una rueda en la que el dólar blue cruzó la barrera de los $500, trepando hasta $505 en algunas cuevas y el cierre de operaciones anticipada ante la incertidumbre del mercado, el dólar mayorista quedó en $263,65 para el tipo comprador y en $264,05 para el vendedor.

Con el blue terminando en $503 por billete verde, la brecha cambiaria se ubicó en 90,5%. En esta lógica, el dólar oficial terminó en $262,50 en la punta compradora y $275,50, siguiendo la política de crawling peg, de deslizamiento gradual y controlado del tipo de cambio oficial.