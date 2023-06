Aduana: la increíble maniobra de evasión con exportación de cebollas

La Dirección General de Aduanas (DGA) detectó un despacho de un exportador a Brasil, con facturas de "dudosa procedencia", informó el organismo, por lo que procedió a detener la exportación por la falta de trazabilidad de la mercadería.

Desde hace un tiempo la Aduana observa que hay ciclo problemático en cuanto a la comercialización de productos primarios, con operadores sin capacidad económica realizan exportaciones y luego no liquidan las divisas correspondientes.

En esta oportunidad el operativo fue realizado en el Paso Fronterizo Internacional Santo Tomé - Sao Borja, desde Corrientes hasta el sur de Brasil.

"Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrieron serias irregularidades en un exportador que había presentado facturas de dudosa procedencia para intentar vender 28 mil kg de cebollas a Brasil. El ardid fue descubierto durante un control realizado por agentes aduaneros en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes", señaló la DGA.

Paso a paso

El caso saltó a la luz a través del proceso de fiscalización de un cargamento que iba rumbo a Brasil. Ante la consulta de los funcionarios, el operador presentó la documentación correspondiente pero el cruce de datos determinó la falta de trazabilidad en las operaciones del exportador.

El exportador no pudo justificar cómo había adquirido la cebolla en el mercado interno, por lo que ante la falta de información se presume que la mercadería había sido adquirida en forma informal o en negro.

Según destacó la Aduana el exportador intentó justificar la compra de mercaderías con facturas emitidas por contribuyentes sin capacidad económica ni financiera para hacerlo. Pero lo más llamativo es que estaban registrados en actividades que no tenían nada que ver con la producción agropecuaria.

De acuerdo a la investigación de la DGA el operador no cuenta con respaldo patrimonial, logístico, económico ni financiero para su volumen de exportaciones. Tras el descubrimiento, no se autorizó la exportación e incautó las 28 toneladas de cebollas, que tienen un valor estimado en US$ 5.800.

Para las maniobras con productos primarios los exportadores simulan operaciones y utilizan intermediarios para exportar y no liquidar debidamente las divisas obtenidas. La DGA, el organismo que conduce Guillermo Michel viene controlando estas maniobras para que los dólares sean debidamente ingresados al país y utilizados al servicio de la producción y empleo nacionales.