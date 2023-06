Se aceleró la inclusión femenina en minería pero el reto es la conciliación familiar

Según la última "Encuesta de Cuidados 2023"; de Women in Mining Argentina (WIM), en 16 años la inclusión laboral femenina en la industria minera pasó del 6,5% al 11% y en este rango se evidenció una aceleración de este crecimiento en los últimos 6 años. Aun así, el reto para las mujeres continúa siendo la conciliación familiar ya que, según este informe, el 50% de las mujeres mineras poseen hijos o personas a cargo, a la vez que el 36% no recibe al respecto algún tipo de colaboración.

Los datos surgen en función de la evolución de la participación femenina en el Empleo Registrado de la Industria Minera Nacional 2017-2023 e integran esta encuesta que busca visibilizar la actualidad de las diferentes problemáticas de la mujer que se desempeña en la industria. Participaron de la encuesta unas 310 empleadas de empresas mineras y 19 empresas mineras de cinco provincias del país en operación, construcción, exploración y cierre, como lo es el caso de Salta, San Juan, Jujuy, Santa Cruz y Catamarca.

Del informe también se manifestó el dato de que el 64% de las mujeres consultadas posee no más de 5 años de antigüedad en la industria y esto refleja la creciente incorporación en los últimos 6 años. De hecho, hace sólo 4 años, la participación de las mujeres en el sector era sólo del 6,5% y, en febrero de 2023, el empleo minero femenino alcanzó los 4.176 puestos de trabajo, lo que representó un 11% en relación a los 38.060 puestos del empleo minero directo total del país.

Tay Such, licenciada en Ciencias Geológicas e integrante del Comité Asesor de WIM, fue la encargada de la interpretación y difusión de los datos en el marco de las actividades que esta organización realizó con motivo del "Día Internacional de la Mujer Minera"; celebrado a mediados de mes.

"Si bien esta aceleración no es constante, sí es algo que comienza a manifestarse a partir de 2017 con la puesta en marcha de proyectos de litio en el Norte y tiempo después con la aprobación del Informe de Impacto Ambiental de Josemaria en San Juan, que comenzó a movilizar gente y entre ello a mujeres; estos factores sumados a políticas de género que implican la inclusión femenina de la mano de la Agenda Global 2030, influyeron en la aceleración", explicó Such.

Efectivamente, la mujer en la Agenda Global 2030 es un tema de gran relevancia e interés y de hecho fue considerada dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abordan los principales desafíos sociales, económicos y ambientales del mundo, ya que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son consideradas fundamentales para lograr el desarrollo sostenible, la paz y el progreso humano. Ahora, si bien la Agenda 2030 fue aprobada en 2015 por los líderes mundiales, lo cierto es que aún continúan ciertas limitaciones que complejizan las oportunidades educativas y laborales de la mujer, entre ellas lo que se denomina "cuidados no remunerados"; como el caso de la crianza de los hijos o de personas mayores a cargo.

Precisamente estos son factores que llegan a determinar la permanencia de la mujer en la industria y más aún en una en donde existe la presencia de roster en lugares remotos, es decir, permanencia en el lugar por determinada cantidad de días y luego cantidad proporcional de días de descanso.

"Desde WIN se está trabajando con programas de inclusión que traten de flexibilizar roster en terreno, en donde también hay que considerar paradigmas que tienen que ver con tradiciones y cultura de cada mujer a la hora de evaluar la conciliación entre trabajo y cuidados. Personalmente me sentí muy identificada con este aspecto como trabajadora minera, porque cuando una tiene un hijo no es fácil desprenderse para ir a terreno, se comienzan a postergar cosas y muchas veces se hace hasta imposible reinsertarse otra vez", destacó Such.

De acuerdo a la encuesta, el 45% de las mujeres con hijos o personas a cargo, contestaron que sus ingresos son los únicos para solventarse económicamente y el 36% no posee colaboración familiar o rentada para organizar las tareas de cuidado. En esta línea, el 43% de las trabajadoras mineras consideran inviable trabajar con roster y tener hijos a cargo, frente al 57% que sí lo considera viable y bajo las mismas condiciones.

Los datos de la Nación

Fernanda Avila, secretaria de Minería de la Nación, participó de la presentación realizada por WIN y quien destacó que son más de 796 puestos femeninos que se han creado en un año. “Mientras el empleo masculino aumentó un 5,8% interanual, según los datos de febrero de 2023 contra febrero del año pasado, el empleo femenino reflejó un crecimiento del 23,6% interanual. Son más de 796 puestos femeninos adicionales que se han creado en un año. Y entre los meses de enero y febrero de este año, la minería ya ha creado 47 nuevos puestos de trabajo para las mujeres argentinas, a un ritmo promedio de 24 empleos por mes”, dijo la

titular de la cartera minera nacional.

Cifras para buscar soluciones

19 empresas mineras de 5 provincias participaron de la encuesta. 310 mujeres.

68% de las empresas posee políticas/programas de inclusión

65% de las mujeres posee título de grado/ posgrado

63% posee entre 30 y 45 años

El 64% posee no más de 5 años en la industria y esto refleja la creciente incorporación de mujeres en los últimos 6 años

26% de las mujeres posee cargos de decisión

El 50% de las mujeres poseen hijos u otras personas a cargo. El 36% no posee colaboración para su cuidado.

El 43% de las trabajadoras mineras consideran inviable trabajar con roster y tener personas a cargo.