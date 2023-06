Argentina es uno de los países del mundo con menor educación financiera

En los últimos tiempos se viene profundizando la idea que la educación financiera de la ciudadanía es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene nuestro país.

Joaquín Sepulveda Lemus, fundador y COO de la startup Simplestate, plataforma de inversiones en real estate, planteó la importancia que tiene brindar esta herramienta a la sociedad.

- ¿Por qué es importante para una sociedad tener educación financiera?

- La educación financiera es un factor vital en nuestra sociedad, ya que nos ayuda a tomar decisiones informadas y conscientes, lo que se traduce en un mayor bienestar humano. Empresas y entidades tienen que construir en pro de una mayor formación en este ámbito y, sin lugar a duda, las herramientas digitales son la clave en el proceso.

- Aunque se cree que el argentino tiene poca educación financiera, en el último tiempo se está despertando el interés por las finanzas personales, ¿esto es así?

- La coyuntura económica que vivimos hoy no tiene nada que ver con la de hace unos años. Ahora, encontramos una gran oferta de entidades y de productos que dan cobertura a diferentes necesidades. Las decisiones económicas y financieras que se toman tienen que ser mucho más pensadas y requieren mayor conocimiento y manejo de información. Esto obliga a todos a educarse financieramente, para poder gestionar de la mejor manera sus recursos y finanzas personales. La educación financiera brinda inclusión a las personas; la "educación" es libertad, ya que necesitamos tener ese conocimiento para poder manejar esta libertad



- ¿Por qué la mayoría de la población no tiene este conocimiento?

- Porque hoy la educación financiera, no es de "fácil acceso" y se tiene que estar interiorizado e incluido en ese ecosistema para poder acceder a ella. Y en este punto es importante recurrir o contar con el asesoramiento de un profesional formado, con experiencia que ayude a transmitir el conocimiento adecuado para lograr los mejores resultados y alcanzar los objetivos deseados.



- En Argentina se considera que la inclusión bancaria es igual a educación financiera; ¿esto es así?

- Lo más importante es tener educación financiera. Y Argentina es uno de los países con menos educación financiera en el mundo. El hecho de que uno esté bancarizado no representa estar recibiendo educación. Sumado al hecho que hoy hay mucha desigualdad y falta de acceso financiero por parte de la mayoría de las personas. Hoy la educación financiera no es algo "masivo ", no es algo que nos enseñan en el colegio o que existan programas educativos accesibles para todos.

- ¿Y qué se está haciendo a nivel estatal o privado para fomentar este conocimiento sobre finanzas personales?

- No se está haciendo lo suficiente. La realidad es que hay personas que pueden estar toda su vida sin recibir educación de este tipo, ni siquiera lo más básico como abrir una cuenta, pedir un préstamo o sacar un plazo fijo. Habría que incluir la formación financiera tanto en la educación primaria como en los niveles superiores o en los entornos laborales. Más que una necesidad, tiene que verse como una demanda social. Además, la tecnología demostró su eficiencia para hacer todo más fácil y rápido y tenemos que aprovecharlo. Creo que no existe un único responsable de esta lejanía entre el ciudadano y las finanzas; existen varias figuras que se benefician con la falta de información.



- ¿Podemos decir entonces que las nuevas generaciones son las más permeables?

- Las personas 100% digitalizadas y con libre acceso a la tecnología tienen libertad de aprender y meterse en el mundo de las finanzas encontrando un montón de información y figuras autorizadas sobre esto. No creo que dependa de la edad sino de los recursos y herramientas que nosotros como empresas y el estado les brindemos.



- ¿Qué pasa si seguimos con esta falta de compromiso por parte de quienes tienen la responsabilidad de educar financieramente a la sociedad?

- Haría que seamos una sociedad todavía más frágil en este sentido y que tengamos más dificultades para desarrollarnos. La educación financiera es la clave para crecer como país, para afrontar imprevistos y no repetir errores pasados. Si los que quieren ahorrar o invertir y no entienden lo que hacen o no tienen los conocimientos, van a operar con lo que les ofrezcan y no con lo que realmente necesiten. Educación financiera es libertad de elección, acceso y entender que no existe una única figura que para muchas personas es el dólar o los bancos.



- ¿Qué aporte hace su empresa sobre el tema?

- Simplestate pone al alcance de todos la posibilidad de invertir y aprender a tomar decisiones financieras a través del mercado inmobiliario, con solo 5 US$ y de manera 100% online. Nuestro propósito es el de universalizar la inversión en el sistema inmobiliario mediante propuestas de productos de inversión simples, adaptadas a las necesidades de nuestros inversiones.. Hoy invertir en Real Estate se volvió funcional tanto para resolver el interés de pequeños ahorristas por involucrarse con el mundo de las inversiones como para alcanzar objetivos personales.

Todos los actores del sistema financiero, pero también el ámbito tecnológico, tenemos que trabajar en conjunto para lograr soluciones digitales sencillas y amigables para cualquier persona. Este sería el mejor camino para que cada vez sean más las personas que puedan acceder al manejo de sus finanzas de forma práctica e intuitiva y a una mejor gestión de su economía.