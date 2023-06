La increíble maniobra de una pesquera para subfacturar exportaciones

La Dirección General de Aduanas (DGA) desbarató una maniobra de subfacturación de exportaciones de merluza que llegaban a Brasil luego de una triangulación vía Estados Unidos y Uruguay, a través de empresas intermediarias radicadas en esos países.

El organismo denunció a Fishing Group MDQ SRL, una empresa radicada en Mar del Plata, por 30 exportaciones irregulares, que en conjunto sumaban más de 700 toneladas de pescado congelado y que se declaraban con un valor 30% más bajo que el precio en el país de destino final.

De acuerdo a la investigación, la empresa redujo artificialmente la base imposible de los cargamentos para abonar menos impuestos, y además no liquidó debidamente las divisas en el país, a raíz de lo cual el organismo aduanero pretende aplicar una multa mínima de US$ 607.993,45.

Según los funcionarios de la Aduana, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre de 2021 y diciembre de 2022, una pesquera marplatense subfacturó en un 30% las exportaciones de 719.797 kg de pescado a Brasil.

La investigación determinó que Fishing Ground MDQ S.R.L. "apeló a triangulaciones indebidas para ahuecar la base imponible de la operatoria y faltar a la debida liquidación de divisas en nuestro país", indicó la DGA.

Así, la compañía pesquera declaró 30 exportaciones de merluza congelada por US$ 2.058.431,75 en la Argentina, mientras que las importaciones en Brasil se registraron US$ 2.686.667,88, determinando una diferencia de US$ 628.236,13 que no ingresaron al país.

A través de cruces e intercambio de información aduanera, las autoridades descubrieron que la firma exportadora trianguló las exportaciones a Brasil, utilizando para ello a intermediarios radicados en Estados Unidos y Uruguay.

La operatoria fue así. La pesquera simuló ventas a los intermediarios, aunque la mercadería viajó en forma directa a Brasil. A su vez, estas terceras firmas emitieron otras facturas al importador brasileño por un valor 30% mayor al declarado en Argentina.

Ante el pedido de información y precisiones por parte de la DGA, la documentación presentada no logró justificar las operatorias. Además, no se observa ningún valor agregado tangible aportado por los intermediarios para justificar los márgenes de refacturación, por lo que se concluyó que se trató de una simple triangulación.

La DGA, organismo que conduce Guillermo Michel, denunció a la pesquera radicada en Mar del Plata por declaración inexacta, basa en la transgresión al artículo 954 del Código Aduanero (incisos A y C).