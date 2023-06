Subfacturaron más de US$ 5 millones y ahora podrían recibir una multa de US$ 70 millones

Una empresa radicada en la ciudad santafesina de Reconquista subfacturó en más de US$ 5,4 millones sus exportaciones de productos derivados del algodón y girasol, por lo que podría caberle una multa de por lo menos US$ 70 millones y penas de hasta 8 años de prisión a sus directivos, aseguró hoy la Dirección General de Aduanas (DGA).



Un análisis de agentes especializados descubrió la maniobra llevada a cabo entre 2020 y 2022, informó el organismo en un comunicado.



Mediante intercambios de información con otras Aduanas, la DGA constató que, durante el período mencionado, las mercaderías en cuestión "habían sido importadas a Brasil y Uruguay a valores sensiblemente superiores a los declarados en la Argentina", con diferencias que "ascienden al 70% en las exportaciones a Uruguay y al 55% en las que tenían como destino Brasil".



"El objetivo de la maniobra irregular era ahuecar la base imponible de las operaciones y evitar la debida liquidación de divisas en nuestro país", explicaron en el organismo dirigido por Guillermo Michel.



En ese marco, la DGA denunció penalmente a la firma ante el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe.





"Concretamente, están bajo la lupa exportaciones de pellets de semillas de algodón, pellets de harina de girasol y aceite de algodón que fueron realizadas en forma directa a los países vecinos, pero refacturadas a través de intermediarios radicados en Estados Unidos e Islas Vírgenes", señaló.



La Aduana agregó que "no se observa ningún valor agregado tangible aportado por los terceros operadores que justificara el incremento de precios, por lo cual se presume que hacían las veces de sociedades pantalla".



En ese sentido, la DGA sostuvo que "la operatoria consistió en ventas sucesivas simuladas en las que se apeló a los intermediarios para ocultar lo que, en rigor, no eran otra cosa que ventas directas", en tanto del análisis surge que "existirían vinculaciones de índole funcional entre la firma santafesina y las refacturadoras".



"La denuncia de la Aduana se encuadra en los artículos 863 y 864 del Código Aduanero, por lo cual podrían caber penas de hasta ocho años de prisión", precisó, para finalizar advirtiendo que "en los términos del artículo 876 de la citada normativa, pretende una multa mínima de US$ 69.928.714,27".