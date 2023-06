Multa millonaria a empresa por importar sin autorización

La Dirección General de Aduanas multó en más de $ 4,6 millones a una naviera, por importar 30.000 kilos de hierro sin contar con las certificaciones de organismos de salud y protección del medioambiente.

Agentes especializados descubrieron el cargamento de hierro carente de la documentación necesaria para ingresar al país en un buque con bandera de Hong Kong, cuando realizaban tareas habituales de control en Puerto Galván, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.



Las estructuras de hierro del buque no contaban con las debidas certificaciones de organismos de salud y protección del medio ambiente que avalaran su importación, por lo que la Aduana secuestró la mercadería en el marco de prohibiciones no económicas.



De acuerdo con un comunicado, los 30.000 kilos de metal, cuyo valor asciende a $4.640.000, eran transportados en un buque con bandera de Hong Kong.



Tras el operativo de inspección, el personal de la Aduana constató que las estructuras de hierro no contaban con las debidas certificaciones de organismos de salud y protección del medio ambiente que avalaran su importación definitiva.



Así, los elementos de hierro, que eran usados para sostener y transportar equipos y aspas de aerogeneradores, fueron secuestrados en el marco de prohibiciones no económicas.



La empresa transportista afrontó la sanción en su totalidad, según informó la Aduana.