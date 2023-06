La AFIP incautó 300 toneladas de granos en un operativo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI) incautó más de 300 toneladas de granos por no presentar documentación respaldatoria de origen o de la comercialización, con un valor estimado de mercado de alrededor de 20 millones de pesos.



Los procedimientos fueron realizados en rutas y establecimientos del sector agropecuario de cuatro provincias del país: Santa Fe, Misiones, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, informó en un comunicado la AFIP.



En una ruta en la localidad de Huanqueros, de Santa Fe, inspectores del organismo junto a la policía local controlaron tres camiones que transportaban 147 toneladas de maíz y no contaban con la carta de porte electrónica correspondiente para el traslado de la mercadería por lo que fue incautada, el valor de la carga asciende a 7 millones de pesos.



Por su parte, en las localidades misioneras de El Soberbio y de Leandro N. Alem, el personal de la DGI interdictó dos camiones con 8 toneladas de soja almacenadas en bolsa y 58,1 toneladas de soja a granel.



Los inspectores constataron inconsistencias en las materias primas, con un origen dudoso de los productos transportados, remitentes y destinatarios sin capacidad económica y financiera para producir o comercializar la oleaginosa, el valor de mercado es de 6,3 millones de pesos.



En la provincia de Buenos Aires, en General Rodríguez, agentes de la AFIP junto a la policía local comprobó mediante tareas de cubicaje físico que las tenencias de maíz en una firma dedicada a la producción de huevos de gallina eran superiores a las declaradas.



Los agentes al detectar las irregularidades en las cantidades declaradas por la firma procedieron a incautar 60 toneladas con un valor de mercado en torno a los 3 millones de pesos.



Por otro lado, en la ruta provincial 35 de Córdoba, en la localidad de Holmberg, agentes de la DGI detuvieron un camión junto a Gendarmería Nacional que transportaba 30 toneladas de soja que no contaba con la carta de porte electrónica correspondiente para su respaldo al no poder justificar el origen de la producción incautaron la mercadería, el valor de la carga asciende a 3 millones de pesos.