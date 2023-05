Las exportaciones de vino caen en picada y no las salva ni el dólar diferencial

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) publicó los datos provisorios de venta de vinos al exterior. Al igual que lo sucedido con el mercado interno, que no mostró datos alentadores, las exportaciones vitivinícolas se desplomaron en total 39,9% en términos interanuales, con un fuerte impacto en los vinos blancos, por un lado, y a granel, por otro.

Las cifras de exportaciones de mosto, un producto que se vende casi en su totalidad a Estados Unidos, tuvieron un derrumbe de 64,8%, según las cifras oficiales. Los números están en un contexto de una cosecha baja debido a las heladas tardías y de costos crecientes en dólares del sector exportador, que todavía trata de recibir los beneficios del dólar vino a $300 por unidad, con pocas certezas al respecto.

En detalle, el INV difundió que en abril las exportaciones totales de vino cayeron 39,9 en relación con el mismo mes del año anterior, detallando que el vino color bajó 37,6% y el blanco un 51,4%.

Dentro del fraccionado total se registró una baja de 32,2% y, en este ítem, el color registró caída del 33,5% y el blanco un retroceso de 23,9%. En el rubro granel se desplomó -54,8% con un derrumbe del vino color de -46,2% y del vino blanco de 85,1%.

Las ventas al exterior de vino tinto registraron una caída importante en abril pero mucho menor a la que se observó en las variedades blancas.

Entre enero y abril de 2023, en comparación con el mismo período del año pasado, la caída total de exportaciones de vino fue de 29,4%. Más allá de los volúmenes y en contexto de un dólar inestable y mayor brecha cambiaria, también hubo una baja del 28,1% en las exportaciones de abril a valor FOB. Porcentaje similar que se acumula en los primeros cuatro meses del mes (-29,4%).

La situación del mosto

Entre enero y abril de 2023, las exportaciones de mosto al exterior prácticamente se desintegraron 60%, con una disminución de 64,4%, solo para el mes de abril. Este producto, que el año pasado estuvo complicado por una denuncia de dumping que después se resolvió a favor de la Argentina, en esta temporada tuvo restricciones por la cosecha baja.

La industria del mosto está hoy en situación crítica.

En el acuerdo Mendoza-San Juan se prohibió destinar uva a mosto, debido a que no había excedentes. Esto, más allá de que hay un tipo de uva que no puede usarse para otra cosa. Este sector también estuvo complicado porque no se pagó un buen precio por esta variedad, tanto fue así que el gobierno de Mendoza tuvo que salir a crear un fideicomiso para estos productores.

Pese a la caída en volumen, la baja en valor FOB fue de la mitad para el mosto y mientras en abril se vendió 21,6% menos en dólares, entre enero y febrero se exportó 30% a valor FOB.