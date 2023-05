Sin cambios: siguen en caída libre las reservas del Banco Central

El Banco Central concluyó una nueva rueda con números en rojo. Aunque el impacto fue menor a causa del aporte del dólar soja que sumó US$ 153,4 millones, el nivel más alto del año.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 501,105 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se operaron US$ 2 millones y en el Rofex US$ 607 millones.

La divisa estadounidense en su versión mayorista cerró este jueves en $ 225,30 y 225,70 por unidad, para las puntas comprador y vendedora, 50 centavos arriba del cierre de ayer.

En lo que va del año, las reservas internacionales bajaron de US$ 44.600 millones al piso del 2 de mayo, de US$ 35.080 millones, el menor valor desde octubre de 2016.

El rojo de mayo se ubica ahora en los US$ 276 millones de ventas netas en el mercado.

Al cierre de esta jornada, el dólar blue retrocedió un peso, para terminar en $463 por unidad para la compra y a $468 para la venta. En cuanto al dólar oficial, utilizado para la mayoría de las operaciones de comercio exterior, la cotización quedó en $225 y $233, respectivamente.

Por su parte, el dólar MEP o Bolsa, cerró a $431,28 para la compra y $431,77 para la venta, en tanto que el Contado con Liquidación terminó en $427,76 y $438,97 para compra y venta respectivamente.