El Banco Central arranca el mes con más de US$ 250 millones de pérdida

El Banco Central terminó la jornada con pérdidas en sus reservas de US$ 125 millones y acumula en los dos primeros días de mayo un rojo de US$ 258 millones. De esta forma continúa con la tendencia que se registra desde fines del año pasado.

En lo que va del año, las reservas bajaron de US$ 44.600 millones, en tanto al piso actual de US$ 36.000 millones, el menor valor desde octubre de 2016.

El volumen operado en el segmento de contado por US$ 571,532 millones, en futuros MAE por US$ 81 millones y en el Rofex por US$ 646 millones y el tipo de cambio mayorista subió $2,52 en los primeros dos días del mes y se comercializó en $ 225,15.

En la fecha se registraron pagos de importación de energía por unos US$ 60 millones e ingresos por dólar soja por US$ 99 millones.